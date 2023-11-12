陳建仁參觀彰化扇形車庫 強調鐵路高架仍會動態保存

行政院長陳建仁今天下午視察台鐵新購R200柴電機車與E500電力機車交車情形，並參觀國定古蹟彰化扇形車庫，由於適逢假日，扇庫擠滿人潮，台鐵安排CK124蒸氣火車頭進行轉盤秀，蒸汽火車冒煙鳴笛，樂壞了在場親子，陳建仁還坐上機車駕駛室，回味童年時追火車的記憶。

台鐵局長杜微簡報時指出，台灣原本有六座扇形車庫，後來陸續拆除，只留了1922年興建的彰化扇形車庫，這也是東南亞僅有的一座，共有12個股道，建築也深具特色，其中的轉盤火車進出時，用來對準股道，目前做動態保存，仍做為台鐵柴電、蒸氣火車頭的維修保養基地。

杜微表示，台灣四輛蒸汽火車中，包括CK101、CK124、DT668冒前仍在彰化扇形車庫保存，連同扇庫做文化保存，並供觀光導覽，到今年10月為止，共吸引40萬人前來參觀，周邊並有市公所規劃的文化市集，台鐵舊宿舍也陸續在整修、活化運用中；至於將來鐵路高架化，杜微說，彰化扇形車庫未來仍會動態保存，將規劃一條連絡道，並有 Z字型坡道減緩坡度。

陳建仁說，彰化扇形車庫去年慶祝啟用100年，目前仍是臺鐵南來北往列車的中繼維修保養及車輛調度基地，如今蒸汽機車與新車共同展示，更讓扇形車庫展現歷史文化、運輸科技兼容並蓄、永續經營的意義，行政院刻正推動「彰化鐵路高架化計畫」，動態保存扇形車庫是大家的期待，要讓扇庫能夠銜接高架化鐵路，才能活化整個文化資產。