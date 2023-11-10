榕樹根「竄進」民宅破壞地面 中市府：移植改善

不少行道樹根系發達，一不小心就「竄爬」至路面，摧毀道路，甚至「竄進」民宅，破壞地板。民進黨市議員陳雅惠表示，台中市南區五權南路前的榕樹，樹根竄進住家，破壞大理石地板，嚴重影響民眾生活，要求市府盡速改善。建設局長陳大田表示，該案件已申請移植，本月送景觀植栽委員會審議，通過後即辦理移植。

議員陳雅惠表示，台中市南區五權南路前種植榕樹，路樹成長，樹根竄進住家，造成民宅地面隆起、破壞地板，嚴重影響附近民眾生活；今年3月13日向建設局反應移除，至今無結果，民眾深受其苦，抱怨不已。她說，市府種樹時，應先做好與住家距離評估，避免樹根竄進住家，破壞地板，影響生活。

陳大田表示，榕樹易有竄根情形，針對該案件，今年3月已做第一波斷根改善，希望藉此阻卻後續的危害，但因榕樹樹根生長快速，仍無法阻絕，市府決定釜底抽薪，已擬定移植計劃書，預計本月提送景觀植栽委員會審議，俟審議通過即辦理移植改善。

陳大田說，樹木沒有罪，如何種在合宜的地方，有好的拓展，才是解決之道。除了在新闢的道路或公園慎選樹種，未來種植樹木，也會有適當的距離與公共設施帶，讓樹木可以好好成長，並會用適度的導根板，讓樹根可垂直往下發展。