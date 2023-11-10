台中豐富公園牌樓老舊「像墓園入口」 議員要求改善門面

台中市推動美樂地公園計畫，其中，南屯區豐富公園占地廣闊，正門口有個高又細的牌樓，已經近30年歷史，不僅危險，更有人說像是墓園入口。國民黨議員朱暖英表示，牌樓蓋了很久，不合乎豐富公園現今的美樂地風格，要求改善公園門面意象。建設局長陳大田表示，將整合安全及美觀，研議改善豐富公園的入口意向。

台中市議會今進行都發建設水利業務質詢，議員朱暖英指出，南屯區豐富公園占地2.7公頃，假日吸引滿滿人潮前往，不過豐富公園進出口的牌樓柱子老舊，且高又細，除有安全疑慮，更有民眾說像是「墓園入口」，不合乎豐富公園現今的美樂地風格，建議建設局應該要改善公園門面意象。

陳大田表示，台中市推動美樂地計畫，至今完成201座共融公園，打造87座陽光公廁，占總公園數的四分之一，將持續改造美樂地公園。