松嶺之星明年底完工 南投議員關切衝擊八卦山交通

南投縣政府在名間鄉興建松嶺之星高空觀景台，為八卦山旅遊線創造亮點。縣議員林憶如今天關切周邊交通設施是否足夠容納遊客量，影響交通和停車問題。觀光處長陳志賢說，會將周邊景點納入整體規畫，並申請台灣好行公車路線串聯，以接駁減少對交通衝擊。

南投縣長許淑華說，縣府全力開發南投觀光旅遊，以7大觀光軸線為發展主軸，位在名間鄉的松嶺之星預計明年底完工，可從松柏嶺遠眺彰化、雲林平原甚至台灣海峽，全新的旅遊亮點，可望帶動八卦山沿線南投、名間地區周邊發展。

林憶如說，松嶺之星和受天宮是松柏嶺旅遊重點，居民也擔心觀景平台啟用後，遊客大量湧入，周邊交通和停車能否承受，縣府應盡早為完工後的各項營銷策略預作準備，做好整體配套措施。

她說，猴探井風景區當初興建觀景吊橋，吸引許多遊客，卻因沒有停車場影響八卦山交通，後來增設臨時停車場，但熱潮過後遊客大幅減少，停車場又閒置，松嶺之星應吸取經驗，及早規畫讓景點與交通互相配合。

陳志賢說，松嶺之星施工進度為26%，除主體建物外，也正進行周邊停車場、公園步道及2處交通接駁轉運站的規劃及可行性評估，並與受天宮合作，在第一停車場、第二停車場設置遊客諮詢和接駁站，以轉運的方式，減少車流進入受天宮、松嶺之星。

他指出，除了大眾運輸接駁分流，松嶺之星和受天宮間也有步道串連，以智慧分流系統，遊客可預約，系統會將周邊景點、餐廳、商店街納入，提供遊程建議，避免人車過度集中，遊客也可參觀景點，並選購南投農特產、茶葉。

縣政府指出，受天宮每年約有百萬香客，松嶺之星完工後有加乘效果，同時吸引香客還有遊客到訪，每年觀光人潮增加60至80萬人次，帶動在地發展，將有相當大的效益。縣府也獲得交通部核定2條台灣好行路線，連接中興新村、南投市區到名間受天宮，明年就可以上路，屆時全縣將會有12條台灣好行路線，對南投縣內重要景區間的接駁將更密集。