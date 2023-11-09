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赴日行銷和平梨山茶 增進茶產業競爭力與國際知名度

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區長吳萬福率隊到日本行銷和平農特產及觀光產業，推廣該區農特產業梨山茶，台日交流。圖／和平區公所提供
台中市和平區長吳萬福率隊到日本行銷和平農特產及觀光產業，推廣該區農特產業梨山茶，台日交流。圖／和平區公所提供

台中市和平區長吳萬福目前正率隊到日本行銷和平農特產品和觀光，包括和平知名的梨山茶，梨山茶農也拜訪日本的茗茶鄉-東彼杵町，學習日本茶道與日本製茶技術，台日交流，增進梨山茶產業競爭力與國際知名度。

本月6日到10日，和平區長吳萬福率秘書王正顯和業務課室主管等人到日本辦理和平區農特產及觀光產業國外行銷計畫，推廣和平農特產業-梨山茶，8日也會同和平區民代表會主席陳志勇、秘書宋國慶、代表蕭有祥、徐裕傑、羅清輝、羅進玉與梨山茶農拜訪日本的茗茶鄉-東彼杵町。

雙方由日本福岡辦事處長陳銘俊牽線結定友好城市，並簽署友好意象書，今天再拜會東彼杵町，由副町長-三根貞彥、町內業務相關課長與多名茶農與和平公所交流。

這次觀摩行程位於梨山茶產區的茶業產銷班(第一、三、四班)都派員出席，茶農重視這次參訪，拜會以茶道方式作為交流，台日雙方都請出茶農泡茶請彼此試茶，藉此交流討論彼此的製茶方式、口感、茶韻。

福岡辦事處長陳銘俊表示，這次推廣交流活動成功，突破日本長崎縣與台灣的交流方式，此次交流是第一次官方對官方的交流，他肯定和平區公所的努力，希望藉由此次交流，創造往後更多交流的機會。

這次交流達到和平公所推廣行銷和平區梨山茶目的，學習他國茶葉相關文化，增進梨山茶產業競爭力與國際知名度。

台中市和平區長吳萬福率隊到日本行銷和平農特產及觀光產業，推廣該區農特產業梨山茶，台日交流。圖／和平區公所提供
台中市和平區長吳萬福率隊到日本行銷和平農特產及觀光產業，推廣該區農特產業梨山茶，台日交流。圖／和平區公所提供
台中市和平區長吳萬福率隊到日本行銷和平農特產及觀光產業，推廣該區農特產業梨山茶，台日交流。圖／和平區公所提供
台中市和平區長吳萬福率隊到日本行銷和平農特產及觀光產業，推廣該區農特產業梨山茶，台日交流。圖／和平區公所提供

日本 梨山 競爭力

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