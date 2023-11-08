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南投垃圾外運一趟3萬元遭拒收 原因竟是沒這麼做

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣垃圾外運處理，一趟次運費成本最高達3萬元。圖／南投縣政府提供
南投縣垃圾外運處理，一趟次運費成本最高達3萬元。圖／南投縣政府提供

南投縣議員謝明謀今天質詢，南投縣垃圾清運速度慢，部分遠至台東縣，一趟運費就要3萬元卻遭拒收，原因竟是未能落實分類，他也建議縣府和環保合作清運垃圾。環保局長李易書表示，會精算垃圾運費和處理成本，評估是否和環保公司合作，提升垃圾清運量能。

南投縣長許淑華上任後積極尋求外縣市合作，去化南投縣垃圾，8個縣市一年處理8萬公噸，然而南投縣每天產生250噸垃圾，還無法達成處理平衡，加上之前累積的24萬噸垃圾，讓各鄉鎮今年都面臨垃圾外運數量不足，只好暫時堆置，卻影響環境衛生。

謝明謀說，和南投縣合作的8個縣市，處理量能不足，運費成本也相當高，據他瞭解，一車垃圾運到台東縣處理，運費就要3萬元。甚至還有分類不確實遭拒收運回，他認為環保局要加強垃圾分類宣導。民間也有環保公私，可以協助處理垃圾，雖然處本比較高，環保局應考慮垃圾外運成本，如果可行可補貼處理費，讓環保公私協處處理垃圾。

李易書說，中央每年補助南投縣4至5千萬元垃圾費，環保局會精算運費及處理費，評估是否找環保公司處理垃圾。

南投縣今年也在南投市試辦，將南投市垃圾處理招標，得標的環保公司透過篩分、去化、清運等方式，預計3年消化6萬7500噸垃圾，平均每公噸處理費用7350元。縣政府將評估第一年的合作效能，如果可行會再繼續實施，並擴大到其他鄉鎮，加速垃圾去化。

台東 環保局長 許淑華 垃圾分類 南投

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