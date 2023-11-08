台中14期重劃竟成棄屍處、飆車樂園 議員籲中市府改善

台中市是台灣進行市地重劃最多的縣市，市議員曾朝榮今在議會質詢指出，不少已完成的重劃區，髒亂到竟被棄屍，另重劃區不少道路未設交通號誌，但已通車，成為飆車族樂園，他要求地政局重劃區8米以上的道路，未設號誌前不要通車。

台中市公辦與私辦重劃林立，曾朝榮說，地政局尚未交給目的事業機關的重劃區不少，尤其北屯區更多， 目前不少還在地政局手上，尚未交出，卻成為附近居民口中最貴的「嫌惡設施」，區內亂倒垃圾還是小事，北屯區14期重劃區內的崇德五路跟榮德路口附近，還驚見一具白骨，上半身埋在土裡、下半身露在外，讓除草工嚇到腳軟報警。

曾朝榮說，重劃區有不少社區，街道漂亮，但雜草叢生，沒有足夠的監視器，才讓歹徒竟選在市區棄屍。地政局長吳存金說，重劃區如完成後，均交給目的事業機關管理，目前尚未交出的，則編列經費由環保局維護環境，每年維護費逾5000萬。

曾朝榮說，前議員陳清景在住家附近的重劃區道路遭撞擊，重傷得坐輪椅。重劃區的道路通車潛藏危機，例如單元十二因道寬車少，車速極快，每次都要發生重大車禍，交通局才會勘，還要分等級，撞死人才能裝設交通號誌。

曾朝榮建議，人命關天，危險確實存在，既然早晚要裝紅綠燈誌，為免無辜的生命受害，他建議道路8米以上，應完成裝設交通誌後再開放通車，他問吳存金是否有經費？吳表示有。曾朝榮再補充，如果無法完成裝設，就不要開放。吳今表示會研究。