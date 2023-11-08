快訊

一輩子去一次就好？鄉民喊「韓國旅遊很無聊」 挺韓派：這點大贏台灣

公布3民調「柯文哲皆贏賴清德、侯友宜」 民眾黨：藍白不宜再拖

為何立冬有「10月小陽春」之稱？立冬養身3要訣 告訴你進補的意義

台中14期重劃竟成棄屍處、飆車樂園 議員籲中市府改善

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市重劃區雜草叢生，議員籲加強管理。圖／曾朝榮提供
台中市重劃區雜草叢生，議員籲加強管理。圖／曾朝榮提供

台中市是台灣進行市地重劃最多的縣市，市議員曾朝榮今在議會質詢指出，不少已完成的重劃區，髒亂到竟被棄屍，另重劃區不少道路未設交通號誌，但已通車，成為飆車族樂園，他要求地政局重劃區8米以上的道路，未設號誌前不要通車。

台中市公辦與私辦重劃林立，曾朝榮說，地政局尚未交給目的事業機關的重劃區不少，尤其北屯區更多， 目前不少還在地政局手上，尚未交出，卻成為附近居民口中最貴的「嫌惡設施」，區內亂倒垃圾還是小事，北屯區14期重劃區內的崇德五路跟榮德路口附近，還驚見一具白骨，上半身埋在土裡、下半身露在外，讓除草工嚇到腳軟報警。

曾朝榮說，重劃區有不少社區，街道漂亮，但雜草叢生，沒有足夠的監視器，才讓歹徒竟選在市區棄屍。地政局長吳存金說，重劃區如完成後，均交給目的事業機關管理，目前尚未交出的，則編列經費由環保局維護環境，每年維護費逾5000萬。

曾朝榮說，前議員陳清景在住家附近的重劃區道路遭撞擊，重傷得坐輪椅。重劃區的道路通車潛藏危機，例如單元十二因道寬車少，車速極快，每次都要發生重大車禍，交通局才會勘，還要分等級，撞死人才能裝設交通號誌。

曾朝榮建議，人命關天，危險確實存在，既然早晚要裝紅綠燈誌，為免無辜的生命受害，他建議道路8米以上，應完成裝設交通誌後再開放通車，他問吳存金是否有經費？吳表示有。曾朝榮再補充，如果無法完成裝設，就不要開放。吳今表示會研究。

台中市議員曾朝榮說，全市重劃區多，但管理不足，十四期還被棄屍，要求市府加強管理。記者陳秋雲／攝影
台中市議員曾朝榮說，全市重劃區多，但管理不足，十四期還被棄屍，要求市府加強管理。記者陳秋雲／攝影

重劃區 棄屍 台中市 議員 飆車族 紅綠燈

延伸閱讀

台中大坑1300人苦無自來水 莊競程等人爭取6日將動工

國體大驚傳警匪追逐！駕駛飆車狂衝險撞學生 結果超傻眼

廖先翔汐止違建將開罰 地政局：同處理賴清德、黃國昌全數依法

彰濱鹿安橋銜接台61線橋下道路通車 不再繞道可省12分鐘

相關新聞

台中14期重劃竟成棄屍處、飆車樂園 議員籲中市府改善

台中市是台灣進行市地重劃最多的縣市，市議員曾朝榮今在議會質詢指出，不少已完成的重劃區，髒亂到竟被棄屍，另重劃區不少道路未...

影／梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠動工 盧秀燕：漁民等了30多年

台中區漁會梧棲漁港製冰廠暨冷凍廠興建工程今天動土典禮，預計後年完工，台中市長盧秀燕說，這座製冰和冷凍廠漁民等了30多年，...

南投仁愛鄉重創殘破 居民不願遷村

南投縣仁愛鄉遭卡努颱風重創，全鄉爆發多處山崩、土石流，被切割成多個孤島，重建困難重重。縣議員林婷立說，仁愛鄉殘破不堪說是...

台中住宿率未6成 赴日行銷挨批無效

疫後觀光復甦，但台中市多名議員質疑，台中市上半年旅館住用率不到6成，六都排倒數第二，觀旅局8月起每月到日本行銷，但未見成...

台鐵新烏日站淪「行人地獄」？ 顏寬恒爭取2設施撕汙名

台鐵新烏日車站為中台灣唯一的三鐵共構車站，每日旅運量近萬人次，但站前高鐵東一路沒有行人穿越道及號誌燈，很多民眾冒險穿越，...

中市管轄旅遊中心簡陋挨批如「乞丐寮」 觀旅局諾改善

疫後觀光復甦，到台旅遊的各國旅客數增加；台中市議員鄭功進指出，中市府管轄三處旅遊服務中心，設點偏僻、部分更僅有一張擺滿東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。