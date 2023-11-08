南投仁愛鄉重創殘破 居民不願遷村

南投縣仁愛鄉遭卡努颱風重創，全鄉爆發多處山崩、土石流，被切割成多個孤島，重建困難重重。縣議員林婷立說，仁愛鄉殘破不堪說是「打掉重練」也不為過，縣府是否有重建規畫？南投縣長許淑華說，如果鄉民有意願，縣府會協助將受災嚴重部落遷移到埔里。

仁愛鄉精英村張姓居民說，廬山部落和馬赫坡的塔洛灣橋沖毀，但這裡是族人的家園，馬赫坡有重要的歷史意義，這裡是他們的根，不會考慮搬走。

卡努颱風過境後，仁愛鄉多處交通中斷，各部落宛如孤島，災後中央、地方和民間投入重建，廬山、馬赫坡對外道路、橋梁仍中斷，漫長重建路也影響居民生活。

許淑華說，仁愛災情嚴重，外界討論是否遷村？房屋受損的居民都已先安置，若想留在部落，縣府會加速修復工程，尤其聯外交通，讓居民安心生活。她強調，長遠來看部落居民如要遷村，縣府和中央都會啟動安置計畫與媒合謀生，可考慮安置在埔里，但遷村牽涉複雜。