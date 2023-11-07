快訊

傳柯文哲堅持全民調、手機市話各半 侯友宜回答4字

3名台灣男子在柬埔寨涉嫌販毒被捕 繳獲超過2公斤K他命

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市管轄旅遊中心簡陋挨批如「乞丐寮」 觀旅局諾改善

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員鄭功進表示，台中高鐵站的中心僅一張擺滿東西的桌子，且設點偏僻，不符遊客動線。圖／鄭功進提供
台中市議員鄭功進表示，台中高鐵站的中心僅一張擺滿東西的桌子，且設點偏僻，不符遊客動線。圖／鄭功進提供

疫後觀光復甦，到台旅遊的各國旅客數增加；台中市議員鄭功進指出，中市府管轄三處旅遊服務中心，設點偏僻、部分更僅有一張擺滿東西的桌子，硬體、規畫皆不用心。市議員陳雅惠也提到，希望推出多國文字旅遊摺頁、E化導覽服務及整合行銷，融合各地特色，將客源留在台中。

針對旅遊服務中心，觀旅局長陳美秀允諾改善；另針對友善外國客措施，陳美秀說，今年已陸續完成更新英、日、韓、越版各式主題文宣，台灣好行文宣現已有英、日、越語等版本，明年將評估擴充東南亞語系市場網站及觀光文宣，社群平台也透過外語貼文，曝光行銷台中特色亮點。

旅遊服務中心駐地於各旅遊景點、交通要點，服務國內外遊客；鄭功進提到，中市觀旅局轄管有三處服務中心，其中高鐵站的中心僅一張擺滿東西的桌子，且設點偏僻，不符遊客動線，台中火車站內的中心也無座椅，僅能站著，硬體規畫相當不用心，痛批如「乞丐寮」。

鄭功進更提到，旅遊中心擺放文宣比例失衡，台北市文宣物反比台中多，且北市依照各商圈編撰，深度旅遊資訊豐富，但中市文宣僅報熱門緊點，易致宣傳效果不均，無法帶動需宣傳景點，應改以每區或旅遊圈方式介紹，且排版編輯不易民眾閱讀。

陳雅惠則希望推出多國文字旅遊摺頁、E化導覽服務及整合行銷，結合沿線特色伴手禮、小吃店家，合作推出優惠，增加台中國際能見度，客源留在台中；陳雅惠也補充，之前到韓國考察，當地會有穿上繡有繡上「我會講英文」、「我會講華語」背心的翻譯人員，方便旅客詢問，盼觀旅局加強推廣。

陳美秀表示，台中市觀光公車共導入「台灣好行」、「台中觀光公車」品牌，共有6條路線，搭配共享單車、台鐵、中捷等交通運具，打造觀光交通路網。針對翻譯人員，陳美秀也提到，目前鎖定重要地方，如車站、機場、高鐵、轉運站等，都有這種服務。

台中市議員鄭功進提到，旅遊中心擺放文宣比例失衡，台北市文宣物反比台中多。圖／鄭功進提供
台中市議員鄭功進提到，旅遊中心擺放文宣比例失衡，台北市文宣物反比台中多。圖／鄭功進提供
台中市議員鄭功進指出，中市府管轄三處旅遊服務中心，設點偏僻、部分更僅有一張擺滿東西的桌子，硬體、規畫皆不用心。記者劉柏均／攝影
台中市議員鄭功進指出，中市府管轄三處旅遊服務中心，設點偏僻、部分更僅有一張擺滿東西的桌子，硬體、規畫皆不用心。記者劉柏均／攝影
台中市議員陳雅惠提到，盼市府推出多國文字旅遊摺頁、E化導覽服務及整合行銷，融合各地特色，將客源留在台中。圖／陳雅惠提供
台中市議員陳雅惠提到，盼市府推出多國文字旅遊摺頁、E化導覽服務及整合行銷，融合各地特色，將客源留在台中。圖／陳雅惠提供

陳雅惠 台中市

延伸閱讀

旅遊爆發台中機場卻空蕩蕩 議員批連4月赴日行銷「中進中出」沒進度

旅宿率台中落六都第五 議員批假日房價高把遊客當盤子

疫後台中航線恢復4成 越竹航空台中峴港包機開航

科技執法再增47處 台中2年開20萬張罰單這處就占5萬張

相關新聞

台鐵新烏日站淪「行人地獄」？ 顏寬恒爭取2設施撕汙名

台鐵新烏日車站為中台灣唯一的三鐵共構車站，每日旅運量近萬人次，但站前高鐵東一路沒有行人穿越道及號誌燈，很多民眾冒險穿越，...

中市管轄旅遊中心簡陋挨批如「乞丐寮」 觀旅局諾改善

疫後觀光復甦，到台旅遊的各國旅客數增加；台中市議員鄭功進指出，中市府管轄三處旅遊服務中心，設點偏僻、部分更僅有一張擺滿東...

南投敬老卡搭小黃單趟補助調高到100元 明年1月實施

南投縣議會今天總質詢，陳淑惠、林憶如、簡峻庭等多名議員建議，南投縣敬老愛心卡搭乘計程車單趟補助費用從85元調高至100元...

田中馬將開跑今年中籤率5成 王品、西堤牛排補給上桌

2023「台灣米倉田中馬拉松」11月12日開跑，田中馬發起人鄭宗政建議選手盡量搭乘大眾交通工具，也商請台灣鐵路局加開加班...

卡努破紀錄豪雨南投道路柔腸寸斷 重建至少30多億元

南投縣長許淑華今天說，卡努風災後南投縣仁愛、埔里等道路嚴重受創，修建道路費用至少30多億元。縣府雖會盡快修復，但多條道路...

登革熱仍處高點…台中快篩陽+1 這4區民眾注意了

國內本土登革熱疫情仍處高點，台中市衛生局今證實，台中新增1例NS1登革熱陽性個案，為住北屯區20多歲女子，症狀出現前有台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。