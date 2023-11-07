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中市管轄旅遊中心簡陋挨批如「乞丐寮」 觀旅局諾改善
疫後觀光復甦，到台旅遊的各國旅客數增加；台中市議員鄭功進指出，中市府管轄三處旅遊服務中心，設點偏僻、部分更僅有一張擺滿東西的桌子，硬體、規畫皆不用心。市議員陳雅惠也提到，希望推出多國文字旅遊摺頁、E化導覽服務及整合行銷，融合各地特色，將客源留在台中。
針對旅遊服務中心，觀旅局長陳美秀允諾改善；另針對友善外國客措施，陳美秀說，今年已陸續完成更新英、日、韓、越版各式主題文宣，台灣好行文宣現已有英、日、越語等版本，明年將評估擴充東南亞語系市場網站及觀光文宣，社群平台也透過外語貼文，曝光行銷台中特色亮點。
旅遊服務中心駐地於各旅遊景點、交通要點，服務國內外遊客；鄭功進提到，中市觀旅局轄管有三處服務中心，其中高鐵站的中心僅一張擺滿東西的桌子，且設點偏僻，不符遊客動線，台中火車站內的中心也無座椅，僅能站著，硬體規畫相當不用心，痛批如「乞丐寮」。
鄭功進更提到，旅遊中心擺放文宣比例失衡，台北市文宣物反比台中多，且北市依照各商圈編撰，深度旅遊資訊豐富，但中市文宣僅報熱門緊點，易致宣傳效果不均，無法帶動需宣傳景點，應改以每區或旅遊圈方式介紹，且排版編輯不易民眾閱讀。
陳雅惠則希望推出多國文字旅遊摺頁、E化導覽服務及整合行銷，結合沿線特色伴手禮、小吃店家，合作推出優惠，增加台中國際能見度，客源留在台中；陳雅惠也補充，之前到韓國考察，當地會有穿上繡有繡上「我會講英文」、「我會講華語」背心的翻譯人員，方便旅客詢問，盼觀旅局加強推廣。
陳美秀表示，台中市觀光公車共導入「台灣好行」、「台中觀光公車」品牌，共有6條路線，搭配共享單車、台鐵、中捷等交通運具，打造觀光交通路網。針對翻譯人員，陳美秀也提到，目前鎖定重要地方，如車站、機場、高鐵、轉運站等，都有這種服務。
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