卡努破紀錄豪雨南投道路柔腸寸斷 重建至少30多億元

南投縣長許淑華今天說，卡努風災後南投縣仁愛、埔里等道路嚴重受創，修建道路費用至少30多億元。縣府雖會盡快修復，但多條道路、農路經常受損，一再修復效果不大，將視實際路況，改以替代道路或以隧道取代，籲請中央支持。

仁愛鄉位在中高海拔山區，除了台14線、台14甲線兩條省道，各部落交通以農路、產業道路為主。仁愛鄉地質脆弱，道路經常受損，投89線力行產業道路更有全國最爛道路之稱，卡努風災帶來超大豪雨，鄉內交通從省道、縣道、產業道路更柔腸寸斷。

縣議員林婷立等人關心卡努風災後重建進度，許淑華認為現在最重要是恢復道路修建，但許多農路每逢豪雨就坍方中斷。如果依照過去模式，災情過後搶修，對仁愛鄉整體道路狀況幫助不大，需要痛定思痛，有些易受災路段要以替代道路取代，讓居民不要再走原路線，否則下次颱風豪雨一來，又會再度中斷，部落居民也面臨受困斷糧風險。