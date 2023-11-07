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GDP排名被經濟負成長的德國超車 日本怎麼了？

卡努破紀錄豪雨南投道路柔腸寸斷 重建至少30多億元

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
廬山溫泉和廬山部落因為坍方土石流，道路嚴重流失，建築岌岌可危。圖／資料照片、
廬山溫泉和廬山部落因為坍方土石流，道路嚴重流失，建築岌岌可危。圖／資料照片、

南投縣長許淑華今天說，卡努風災後南投縣仁愛、埔里等道路嚴重受創，修建道路費用至少30多億元。縣府雖會盡快修復，但多條道路、農路經常受損，一再修復效果不大，將視實際路況，改以替代道路或以隧道取代，籲請中央支持。

仁愛鄉位在中高海拔山區，除了台14線、台14甲線兩條省道，各部落交通以農路、產業道路為主。仁愛鄉地質脆弱，道路經常受損，投89線力行產業道路更有全國最爛道路之稱，卡努風災帶來超大豪雨，鄉內交通從省道、縣道、產業道路更柔腸寸斷。

縣議員林婷立等人關心卡努風災後重建進度，許淑華認為現在最重要是恢復道路修建，但許多農路每逢豪雨就坍方中斷。如果依照過去模式，災情過後搶修，對仁愛鄉整體道路狀況幫助不大，需要痛定思痛，有些易受災路段要以替代道路取代，讓居民不要再走原路線，否則下次颱風豪雨一來，又會再度中斷，部落居民也面臨受困斷糧風險。

仁愛鄉公所已經重新盤點道路狀況，有些道路需興建替代路線，或是開挖隧道，避免土石流坍方交通中斷。她也呼籲中央考慮仁愛鄉面臨的交通問題，路線該修改或開挖隧道全力支持。力行產業道路每年修修補補，投入許多經費，如果能找出更好的替代道路，一次解決問題，才能讓鄉民有安全回家的路。

仁愛鄉遭超大豪雨侵襲，全鄉多處爆發土石流、坍方，災情慘重。圖／讀者提供
仁愛鄉遭超大豪雨侵襲，全鄉多處爆發土石流、坍方，災情慘重。圖／讀者提供

豪雨 替代道路

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