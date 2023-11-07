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中市傳統市集摘3719星 4度全國第一 盧秀燕感謝這些人

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「優良市集暨樂活名攤評核計畫」台中市傳統市集共摘星3719 顆，市長盧秀燕感謝攤商與市府一同改善環境，受消費者親睞。記者劉柏均／攝影
「優良市集暨樂活名攤評核計畫」台中市傳統市集共摘星3719 顆，市長盧秀燕感謝攤商與市府一同改善環境，受消費者親睞。記者劉柏均／攝影

經濟部日前公布「2023台灣五星集－優良市集暨樂活名攤評核計畫」，台中市傳統市集總共摘星3719 顆，四度衛冕全國第一。市長盧秀燕今在市政會議上感謝市場攤商，並提到市府不斷努力改善公有市場，攤商也改善攤位環境、包裝衛生等，獲得消費者青睞，感謝大家。

經發局指出，台中市今年共32處獲優良市集(含展延市集)，其中五星2處、四星6處、三星18處、二星6處，市集總星數共計100顆星；樂活名攤計有1441攤(含展延名攤)，其中五星10攤、四星47攤、三星630攤、二星737攤、一星17攤，名攤總星數共3619顆星；共摘下3719顆星，再榮登全國第一。

經發局提到，台中今年度新增5處市集、獲得四星優良市集肯定，包括第二公有零售市場、大甲第二公有零售市場、福安公有零售市場、大甲蔣公路觀光夜市及捷運(總站)夜市等；其中大甲蔣公路夜市經過多次叩關挑戰，今年終獲得殊榮。

樂活名攤部分，二、三星認證攤數仍是全台之冠，今年四星名攤已成長至47攤，是台中市歷年來最多，再次繳出亮眼成績單。市府推出使用費優惠減免方案，鼓勵攤商踴躍參與評核。

經發局補充，今年通過的公有零售市場及列管道路型攤販集中區攤商，加碼五星名攤使用費打5折、四星名攤使用費打7折，一到三星名攤則依序減免10％、12％及15％，優惠減免自2024年元月開始，期限半年，鼓勵攤商提升競爭力，促進傳統市集永續發展。

經發局說明，為推廣民眾走進台中市優良市集，11月8日將舉辦高星等市集名攤行銷活動「台中市集第一等」，地點在今年新增的5處四星級優良市集，民眾於市集攤位消費不限金額，憑台中購物節消費收據，即可至服務台參加摸彩兌換禮品(每人限領1份，數量有限)，歡迎民眾踴躍參與。

台中市 夜市 競爭力

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