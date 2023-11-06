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台74線增十九甲匝道2025完工 太平到霧峰交通瓶頸鬆綁

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台74線因交通方便，沿線人口大增，中央同意增設十九甲匝道，讓數以萬計居民不用再繞道。圖／市府交通局提供
台74線因交通方便，沿線人口大增，中央同意增設十九甲匝道，讓數以萬計居民不用再繞道。圖／市府交通局提供

台74線台中草湖交流道完工通車後，太平十九甲地區增設匝道也有進展，交通局幾個月努力下，全數地主同意協議價購，局長葉昭甫說，十九甲匝道預計2025年完工，民眾不必再繞道。

交通局說明，台74線快速道路是台中都會區的重要交通樞紐，串連大台中交通路網，因應地方交通需求，草湖匝道已順利通車、六順橋增設南入匝道施作中，十九甲地區增設北出匝道工程取得用地，完工後可有效發揮快速道路功用，緩解十九甲地區瓶頸壅塞情形。

葉昭甫指出，74線快速道路在太平至霧峰地區，現況無完整的上下匝道，民眾開車往往要繞道，增加行車時間，也衍生其他匝道交通壅塞，尖峰時間大排長龍。

當地居民十幾年來期盼增設匝道打通瓶頸，市府向中央提出在十九甲附近增設1座北出匝道，獲核准，由公路局辦理匝道工程施作，市府配合編列用地預算辦理用地取得。

交通局團隊協議價購用地階段，除拜訪地主，另針對長期旅居泰國加拿大的地主也取得聯繫，排除困難不斷溝通協議，匝道工程所需用地終於全數取得，完成階段任務。

台74線因交通方便，沿線人口大增，中央同意增設十九甲匝道，讓數以萬計居民不用再繞道。圖／市府交通局提供
台74線因交通方便，沿線人口大增，中央同意增設十九甲匝道，讓數以萬計居民不用再繞道。圖／市府交通局提供

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