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中市教師節禮券 11月還沒收到

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

台中市政府今年教師節發放600元敬師禮券，4.3萬名公私立教職員工全適用。不過，有教師投訴指出，教師節已過40天，禮券還未發下來，「高雄的老師多花完了」，市府效率加油。教育局表示，因涉及財政與法源才來不及發放，正加速統計、確認資格後，近日可發放。

教育局表示，2015年台中市曾發敬師禮券，因沒有法源依據造成爭議後停發，市長盧秀燕考量教職員工辛苦，決定今年教師節恢復發放600元敬師禮券，發放對象是高中職及以下公私立各級學校、幼兒園編制內或聘（僱）用連續3個月以上的全時在職教職員工，預計發放902校、幼兒園，人數為4萬3049人所需經費約2583萬元。

不過，有教師向本報投訴指出，教師節至今已過40天，高雄市今年也發禮券，高雄的老師多把禮券花完了，台中市10月30日才讓老師完成填資料，「感覺不太好」、「行政效率要加油！」

市議員江肇國、陳雅惠表示，教師節都過一個半月才要發放禮券，根本是「火車過了才吹哨子」，未免太遲了，教師需要的社會尊重大於金錢，市府應和教師站在一起，用行動力挺，希望市府發放禮券能有完善規畫。

議員張瀞分說，教師節發禮券很實用，市長盧秀燕希望教師可以得到最好的肯定，今年首次恢復發放較倉促，明年起，作業應可順利。

教育局表示，因今年沒有編列這筆預算，市長盧秀燕要求一切依法有據，教育局應訂定獎勵要點，公布實施才能展開相關行政作業。市府排除萬難今年10月17日發布「台中市教師節敬師獎勵實施要點」，將盡速計算核定經費，轉各校完成禮券發放。

教師節 禮券 教育局

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11月還未收到教師節禮券 中市府：已排除萬難近日發放

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