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96自由車聯賽今永靖登場 優勝前三名送在地冠軍火龍果
96自転車、頂新和德文教基金會與成美文化園聯合主辦的「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，鄉民自組啦啦隊為選手加油，榮獲前三名選手除了有獎金，還獲贈彰化特產火龍果，成美文化園今天也宣布成立單車補給站，支持單車運動。
「96自転車彰化讚」自由車聯賽今天吸引近1500位名車手參賽，聯賽也祭出全台最高的百萬獎金，今年首創「96 Heroes全民英雄挑戰賽，彰化讚」，讓一般的單車愛好者也能參與，補給站也結合彰化在地農特產提供紅龍果汁，讓車友補充後「滿血復活」， 前三名車友更加碼送出永靖在地冠軍火龍果，而選手包物資和獎牌都置入火龍果元素。
頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，自行車是最環保的交通工具，永靖鄉和鄰近鄉鎮有美麗的田園風光，歡迎大家一起騎自行車來體驗最友善生態的環保旅遊。
而成美文化園今天也宣布，在永靖設立首個單車補給站，因成美文化園位於環島公路台一線上，即日起自行車騎手，無論是因為旅途的疲憊，或是想要短暫休憩，都可前往成美文化園中的成美藝廊 「自行車補給站」，將提供免費的加水、打氣、簡易維修工具和急救箱，還不定期地舉辦各類型展覽，讓自行車之遊的遊客補給後，可順遊看展覽。
今天挑戰組第一名優勝選手張偉顗獲得和自己年齡數目相同的38顆冠軍火龍果，他驚喜的說，要全部帶回去與親友一同分享。
屏東縣躍愛全人關懷協會理事長林金展也感謝頂新和德文教基金會，比賽不忘結合公益活動，主動幫協會募集「屏東逆境兒少單車體驗計畫」經費，車友報名基金會就多捐出10元，讓孩子們可以參與單車旅行挑戰。
今天基金會也提供華山基金會永靖天使站及蕪菁愛家園關懷協會免費設攤義賣公益商品，籌措維運經費，幫助更多弱勢朋友，許多選手掏出錢包愛心支持，讓現場溫馨洋溢。
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