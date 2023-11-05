96自由車聯賽今永靖登場 優勝前三名送在地冠軍火龍果

96自転車、頂新和德文教基金會與成美文化園聯合主辦的「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，鄉民自組啦啦隊為選手加油，榮獲前三名選手除了有獎金，還獲贈彰化特產火龍果，成美文化園今天也宣布成立單車補給站，支持單車運動。

「96自転車彰化讚」自由車聯賽今天吸引近1500位名車手參賽，聯賽也祭出全台最高的百萬獎金，今年首創「96 Heroes全民英雄挑戰賽，彰化讚」，讓一般的單車愛好者也能參與，補給站也結合彰化在地農特產提供紅龍果汁，讓車友補充後「滿血復活」， 前三名車友更加碼送出永靖在地冠軍火龍果，而選手包物資和獎牌都置入火龍果元素。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，自行車是最環保的交通工具，永靖鄉和鄰近鄉鎮有美麗的田園風光，歡迎大家一起騎自行車來體驗最友善生態的環保旅遊。

而成美文化園今天也宣布，在永靖設立首個單車補給站，因成美文化園位於環島公路台一線上，即日起自行車騎手，無論是因為旅途的疲憊，或是想要短暫休憩，都可前往成美文化園中的成美藝廊 「自行車補給站」，將提供免費的加水、打氣、簡易維修工具和急救箱，還不定期地舉辦各類型展覽，讓自行車之遊的遊客補給後，可順遊看展覽。

今天挑戰組第一名優勝選手張偉顗獲得和自己年齡數目相同的38顆冠軍火龍果，他驚喜的說，要全部帶回去與親友一同分享。

屏東縣躍愛全人關懷協會理事長林金展也感謝頂新和德文教基金會，比賽不忘結合公益活動，主動幫協會募集「屏東逆境兒少單車體驗計畫」經費，車友報名基金會就多捐出10元，讓孩子們可以參與單車旅行挑戰。