藍天如大海鯨鯊悠游 鹿港風箏節親子樂不可支

主打「海洋風」的彰化縣鹿港風箏節今天上午在鹿港鎮立體育場登場，由於天氣晴朗，在九降風的吹送下，各種海洋魚類造型的風箏，在彷彿大海的藍藍天空悠游，超炫紅色鯨魚、12公尺巨型鯨鯊領軍的鯊魚艦隊，尤其吸睛，讓親子們開心極了。

鹿港風箏節活動場地，特別規劃了彩色熱帶魚等地景風動藝術，繽紛的魚兒隨風搖曳，猶如在海中自在漫遊，成為網美拍照、社群打卡分享的熱門景點。

鹿港鎮長許志宏指出，鹿港是個海口城鎮，擁有豐富的海洋資源，包括各種魚類、甲殼類及軟體動物，這些豐富的海產不僅提供當地居民的飲食需求，也為觀光與食品文化的發展提供了豐沛的資源。

許志宏說，今年鹿港風箏節以「大海大heigh」為活動主題，特別設計了以當季特色海產，有「鹿港烏金」之稱的烏魚、烏魚子為原型的大型軟體風箏，透過這些風箏藝術作品，展現鹿港的海洋魅力，進而創造地方經濟與觀光發展。

活動邀請到「亞洲國際風箏聯合會」與來自北中南的專業選手進行風箏展演，除了放飛今年主題風箏烏魚、烏魚子軟體風箏外，還有超炫的紅色鯨魚、12米巨型鯨鯊領軍的鯊魚艦隊，還有水母、烏賊、螃蟹、海豚、飛魚、鯨魚等海洋生物，以及俏皮可愛的企鵝風箏，還有超過百米的透抽、烏賊和大白鯊等串聯風箏。

不過，今天上午風力較弱，部分大型風箏飛不上去，直到近午以後，風力已逐漸轉強，才更有可看性。

除了欣賞眾多特色風箏外，活動並安排有MOMO家族、虎劇團、迷思魔幻劇團-大型小丑秀等舞台節目，以及逃學薇榮樂團的精彩演奏，這項活動下午4時開放民眾與風箏達人互動，5時結束，鎮公所歡迎親子前往參與。