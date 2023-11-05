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11月還未收到教師節禮券 中市府：已排除萬難近日發放

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府今年恢復發放教師節禮券，內部須趕訂獎勵要點等作業，教師抱怨至今還沒拿到禮券。圖／聯合報系照片
台中市政府今年恢復發放教師節禮券，內部須趕訂獎勵要點等作業，教師抱怨至今還沒拿到禮券。圖／聯合報系照片

台中市政府今年教師節發600元敬師禮券，4.3萬名公私立教職員工全適用。不過有教師投訴指出，教師節已過40天，禮券還發不出來，「高雄的老師多花完了」，市府效率加油。

教育局表示，2015年曾發敬師禮券，因沒有法源依據造成爭議後停發，市長盧秀燕考量教職員工辛苦，決定今年恢復發禮券，因今年沒有編列這筆預算，市府排除萬難已訂定「台中市教師節敬師獎勵實施要點」，112年10月17日發布。現階段調查符合領取資格人數調查與確認作業教師節獎勵要點」、人數統計，將儘速計算核定經費，轉各校完成禮券發放。

台中市政府今年決定教師節恢復送600元敬師禮券，發放對象是高中職及以下公私立各級學校、幼兒園編制內或聘（僱）用連續3個月以上的全時在職教職員工，預計發放902校、幼園園，人數為4萬3049人所需經費約2583萬元。

有教師向本報投訴指出，928教師至今已過40天，高雄市今年也發禮券，高雄的老師多把禮券花完了，台中市10月30日才讓老師完成填報資料，「感覺不太好」、「行政效率要加油！」

市府教育局回應，市府考量台中市多年未發放敬師禮券，盤點財政預算，決定從今年開始恢復發放600元敬師禮券，「公私立教職員工全適用」。市長盧秀燕要求一切依法有據，教育局訂定獎勵要點，公布實施才能展開相關行政作業。

另9月26日市長盧秀燕也在市政會議上表示，因涉及財政與法源，當時預算仍籌措中，須符合相關法規，教師節前來不及發放，「但節後一定能收到。」

教育局訂定辦法後要求各校填報資料，最晚在10月30日完成。加速統計人數、確認資格後，近日可發放。

今年教師節，教育局另與藝文、旅遊、住宿、餐飲、休閒娛樂、零售業及手作文創共75家知名企業及店家合作，9月17到10月10日推出教師專屬優惠活動，有的免費、有的打折，各級學校教職員出具證明即可。

教師節 禮券 教育局

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