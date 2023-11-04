中央補助250萬 鹿谷有牙醫了

南投縣鹿谷鄉是南投目前唯一的「無牙醫鄉」，今年4月執業醫師屆齡退休後，地方民眾看牙只能到竹山、集集診所就醫。南投縣牙醫師公會承租鹿谷農會農民診所，衛福部核定補助250萬元新設牙科診所，草屯佑民醫院牙科部每周三天駐診，預計明年初可開始看診。

南投醫療資源不足，鹿谷鄉唯一的牙醫師屆齡退休後，成為全南投唯一沒有牙醫的地區。南投縣衛生局表示，委託牙醫師公會出面，承租農民診所2樓，打算新設牙科醫療站，並規畫由佑民醫院派遣資深牙醫師診治。

不過，衛生局長陳南松說，中央補助新設牙科診所與設備，但申請案遭中央退件2次，重新修正計畫後，中央上周已核定計畫，中央補助450.5萬元設置牙科醫療站，縣府自籌79.5萬元；其中鹿谷新設牙科補助250萬元，中寮、人牙醫站設備汰換更新280萬元。

衛生局表示，目前鹿谷鄉民看牙齒不便，得到竹山或集集，獲得中央補助後，趕在今年底辦理招標採購設備與建置牙醫站，預計明年初可開始看診。

佑民醫院牙科部指出，已計畫安排3至5位資深醫師輪流，每周3天開設6個診，出動1名牙醫師及2位助理，解決鹿谷鄉民牙痛、就醫問題；牙醫站仍須增加設備與裝潢，將加快進度完成。

鹿谷農會總幹事林義能說，感謝佑民醫院支援牙科看診，農民診所的2樓場所，農會提供3個月緩衝期不收房租，盼縣府能盡快兌現承諾，讓鹿谷不再是「無牙醫鄉」，給鄉親優質醫療照護。