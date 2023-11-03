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鹿谷鄉無牙醫！中央補助250萬 草屯佑民牙醫進駐每周6診

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
鹿谷鄉農會農民診所2樓將設置牙科醫療站，上周中央終於核定通過鹿谷新設牙科補助250萬元。圖／南投縣衛生局提供
鹿谷鄉農會農民診所2樓將設置牙科醫療站，上周中央終於核定通過鹿谷新設牙科補助250萬元。圖／南投縣衛生局提供

南投縣鹿谷鄉是全縣目前唯一的「無牙醫鄉」，今年4月執業醫師屆齡退休後，地方民眾對於牙齒疾病就醫，只能轉到竹山、集集等鄰近鄉鎮就醫，十分不便，雖早已選定鹿谷農會農民診所2樓設置牙科醫療站，雖遭中央退件2次，上周終於核定通過鹿谷新設牙科250萬元。

南投縣衛生局表示，透過牙醫師公會出面向鹿谷鄉農會租用農民診所二樓，新設牙科醫療站，未來將於草屯佑民醫院，派遣專業資深牙醫師前往診治鹿谷鄉民的牙齒疾病，局長陳南松承諾今年底前辦理招標採購儀器設備及建置，以利提供鹿谷鄉民眾的就近看牙服務。

陳南松說，遭中央退件2次要求重新修正經費爭取等相關內容後，日前中央已核定南投縣設置牙醫醫療站530萬元，其中牙科醫療站中央補助450萬元5000元，縣府自籌79萬5000元，僅鹿谷鄉新設牙科250萬元，其餘是配合中寮，仁愛牙醫站設備汰換更新280萬元。

草屯佑民醫院牙科部指出，已做好未來支援鹿谷鄉牙科醫療站的準備，計畫安排3至5位資深醫師輪流，每周3天開設6個診，出動1名牙醫師及2位助理，以解決鹿谷鄉民牙痛無處就醫問題，只是目前因設備裝潢問題，雖有心盡早前往開診看牙，但年底前可能有點困難，但會加快進度。

鹿谷農會總幹事林義能說，為感謝草屯佑民醫院下鄉支援牙科看診，農民診所的二樓場所，農會已給予3個月緩衝空間，10月起才向南投縣牙醫師公會收取房舍承租費用，盼縣府能盡快兌現承諾，讓「無牙醫鄉」的鄉親也能獲得應有的優質醫療照護。

中央已核定南投縣設置牙醫醫療站530萬元中寮，仁愛牙醫站獲設備汰換更新280萬元。圖／南投縣衛生局提供
中央已核定南投縣設置牙醫醫療站530萬元中寮，仁愛牙醫站獲設備汰換更新280萬元。圖／南投縣衛生局提供

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