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土地公的家 豐原地主捐地 里長急籌370萬繳土徵稅

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
永康福德祠位在豐原區精華地段，80坪土地價值逾2000萬元，要先繳交增值稅才能辦理過戶，增值稅高達370餘萬元，廟方無力負擔，今號召信徒捐款。圖／豐田里辦公室提供
永康福德祠位在豐原區精華地段，80坪土地價值逾2000萬元，要先繳交增值稅才能辦理過戶，增值稅高達370餘萬元，廟方無力負擔，今號召信徒捐款。圖／豐田里辦公室提供

土地公拜託大家！台中市豐原區黃姓地主捐地建廟，當年未過戶，黃擔心年事已高，盼早日將地過給廟方；這間坐落於豐田里的永康福德祠占地80坪，市價高達2000萬元，過戶需繳增值稅高達370餘萬元，廟方無力負擔。今天豐田里長劉瑞銓、豐田社區發展協會理事長王鴻昌與永康福德祠主委羅子軒號召募款，讓土地公夫妻永遠久居，當好厝邊。

永康福德祠原本為農地，王鴻昌說，早期農友為求五穀豐登、生靈平安，就地擇樹豎石為祠，尊為「田尾土地公」，已有200多年歷史，黃姓地主善心提供土地，並定名「豐南新村福德祠」，廟位在永康路上，又稱「永康福德祠」。

劉瑞銓特別印製宣傳單，寫著「土地公拜託大家」募款，劉說，豐田里內共有10個土地公廟，永康福德祠位在最精華地段，80坪土地價值逾2000萬元，要先繳交增值稅才能辦理過戶，增值稅高達370餘萬元，廟方根本無力負擔。

消息一出，今天已有多位信徒到豐田里辦公室、永康福德祠指名要捐款，有信徒說，這間土地公廟從小拜到大，很有感情，要盡一份心，讓土地公夫妻永遠住下來，當好鄰居。

永康福德祠位在豐原區精華地段，80坪土地價值逾2000萬元，要先繳交增值稅才能辦理過戶，增值稅高達370餘萬元，廟方無力負擔，今號召信徒捐款。圖／豐田里辦公室提供
永康福德祠位在豐原區精華地段，80坪土地價值逾2000萬元，要先繳交增值稅才能辦理過戶，增值稅高達370餘萬元，廟方無力負擔，今號召信徒捐款。圖／豐田里辦公室提供
永康福德祠位在豐原區精華地段，80坪土地價值逾2000萬元，要先繳交增值稅才能辦理過戶，增值稅高達370餘萬元，廟方無力負擔，今號召信徒捐款。圖／豐田里辦公室提供
永康福德祠位在豐原區精華地段，80坪土地價值逾2000萬元，要先繳交增值稅才能辦理過戶，增值稅高達370餘萬元，廟方無力負擔，今號召信徒捐款。圖／豐田里辦公室提供
永康福德祠位在豐原區精華地段，80坪土地價值逾2000萬元，要先繳交增值稅才能辦理過戶，增值稅高達370餘萬元，廟方無力負擔，今號召信徒捐款。圖／豐田里辦公室提供
永康福德祠位在豐原區精華地段，80坪土地價值逾2000萬元，要先繳交增值稅才能辦理過戶，增值稅高達370餘萬元，廟方無力負擔，今號召信徒捐款。圖／豐田里辦公室提供

土地公 豐田

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