彰化水岸公園年底完工 縣府邀全民來命名

彰化縣政府在伸港自然生態教育中心旁新建水岸遊憩公園，包含親子遊樂場、寵物公園、越野單車場等，工程預計今年底驗收，目前辦理公開命名及網路票選，參與者有機會獲禮券。

為提升西濱公路沿海觀光遊憩功能，彰化縣政府斥資新台幣5208萬多元在伸港自然生態教育中心（白色海豚屋）旁，新闢「西濱慶安水道水岸遊憩公園」，預計今年底竣工驗收，彰化縣長王惠美今天前往了解工程進度，期許此處除「白色海豚屋」外還有更多遊憩功能。

王惠美接受媒體聯訪表示，縣府在白色海豚屋旁新建長525公尺、寬51公尺、面積2.7公頃的多功能沿海特色公園，設計富含海洋意象，設施包含具地形變化的越野單車場、有許多遊具的海洋遊樂場，如大船造型溜滑梯、鯨魚造型攀爬遊具，及占地約468坪寵物公園。

彰化縣政府城市暨觀光發展處發布新聞稿表示，為讓民眾對新公園有認同及親近感，縣府舉辦西濱慶安水道公園命名活動，徵求民眾提供創意名稱，再透過線上投票由全民票選理想的公園名稱，縣府將抽出10名參與網路投票者贈送500元禮券，活動11月10日截止。

縣府城觀處表示，彰化縣西濱沿海擁有豐富生態資源，伸港自然生態教育中心位於慶安水道旁，可串聯大肚溪口國家級重要溼地，具有很好區位條件，近年縣府積極打造成為熱門景點，除在慶安水道舉辦彰濱水樂園活動讓民眾體驗立式划槳、獨木舟、水上自行車等項目，也於日前舉辦永續海岸實驗基地成果展。