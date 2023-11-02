清水眷村修復進度慢 中市府：文化部已核定明年修繕預算

台中市區的審計新村、光復新村活化成亮點，但民進黨市議員楊典忠昨天質詢時，質疑市府只重視市區忽略海線，清水眷村文化園區「只有保溫」、「久了就變得難吃」。台中市文化局長陳佳君說，文化部已核定2億元修繕預算，明年啟動；副市長王育敏表示，清水園區會成為台中市另一個亮點。

楊典忠表示，台中縣市合併12年，清水眷村文化園區跟審計新村、光復新村一樣，都是眷村搬遷後，「竹籬巴變鐵皮牆」荒廢。審計新村、光復新村透過摘星計畫，吸引很多遊客，但為何清水眷村卻沒有如此好？

楊典忠說，清水眷村修復緩慢，許多眷舍崩塌破損嚴重，過去眷村搬遷離開的小朋友，長大後再回來看眷村時，反而覺得更破舊，要求市府加速修繕。

副市長王育敏表示，文化部同意補助2億元，希望打造清水眷村文化園區為海線審計、光復新村；文化局長陳佳君說，市府編700多萬維護清水眷村。

清水眷村在2012年中央核定為全國眷村文化保存計畫之一，是中部地區眷村文化保存與推廣的重要基地，但礙於文資法規，建物完修整繕後，取建物使用許可，才得以如審計新村等進行商業模式。

地方人士則希望保持眷村元素，包含餐飲、文創及展演，期待眷村房舍注入活水。清水眷村保留眷村範圍約6公頃，至少還有3公頃面積待修復，規畫四期修繕，目前只有一期完成初步整修，採低度活化，未來以藝術進駐、中社遺址、眷村文化為三大亮點。