反彰化火葬場民眾醞釀罷免市長 還將向賴清德告狀

引發民眾抗爭的彰化市大埔火葬場興建案，在說明會後仍餘波未了，反對民眾醞釀罷免市長林世賢，也將向本月12日來彰化的民進黨總統參選人賴清德陳情，表達反對興建火葬場的心聲；對於被反火葬場民眾醞釀發起罷免，市長林世賢說，這是他們的權利，他表示尊重。

彰化市公所今年五月向市代會提案，追加1400萬元預算辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，因在地里民及多數市代反對，市公所主動撤案。市公所為尋求敗部復活，改以「彰化藝術生命園區」名稱推動，上月26日晚間在預定地所在的延和里社區活動中心舉辦說明會，鄰近的延和、延平里及花壇白沙村民前往表達反對意見。

說明會中，包括民進黨同黨立委黃秀芳、縣議員莊陞漢等人，均表示反對在人口密集的大埔地區建火葬場，市代會主席陳文賓也要求市公所不要再在11月召開的市代會提案。市長林世賢也到場說明，強調火葬場不會造成空汙，靈車也有專用道不會進入大埔商圈，但面對民眾強大反對聲浪，同意暫時不向市代會提案，避免大埔火葬場案紛爭擴大。

不過，反對大埔火葬場民眾仍不放心，延和里長王勝和說，依據警方統計，當天參加說明會的人數超過千人，但市長林世賢卻說反對者仍是少數，沒出來的都是贊成興建的，顯然林世賢仍會一意孤行繼續推動火葬場，反對民眾才會發起舉辦罷免林世賢的意願調查，待統計人數達標，會立即發動罷免。

但也有民眾不認同罷免做法，認為林世賢只是為推動政策，贊成與反對都有，而且他也已表示暫不提案，如果因此推動罷免有失正當性，甚至淪為政治操作，反而會讓議題失焦，是否會獲其他市民支持，不無疑問。

王勝和則說， 目前延和里連署反對火葬場的里民就超過1800人，如果再加上更多人口的延平里，及其他反對的市民，要達到法定18000多人的提案罷免門檻，應該不困難，林世賢市長若是堅持要建火葬場，只會堅定大家推動罷免的決心。

民進黨總統參選人賴清德、彰化第二選區立委參選人黃秀芳預定本月12日下午在彰化市成功停車場，舉辦聯合競選總部成立大會，擔任賴清德彰化競選總部總幹事的林世賢應該會出席。王勝和說，反對火葬場的民眾屆時也會到場，向賴清德陳情，表達堅決反對興建大埔火葬場的心聲。