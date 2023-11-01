彰化促銷在地水果 祭出8折批發價、提供4千份免費水果

今年受氣候影響，水果價格比往年貴一些，彰化縣府推廣在地優先農特產將在11月5日在彰化果菜市場舉辦促銷活動，當天水果以批發價8折優惠販售，還提供免費水果是吃品嘗。

彰化縣長王惠美表示，彰化果菜市場從三級市場升級為二級市場，近三年來的銷售總額從10.8餘億元增加至19.4餘億元，銷售總重量從3萬2千餘公噸增至5萬6千餘公噸，實屬不易，活動當日將有彰化在地的當季優質水果品嚐試吃、優惠促銷，提供鄉親現場採買彰化優鮮優質農產品。