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彰化促銷在地水果 祭出8折批發價、提供4千份免費水果

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府將在11月5日在彰化果菜市場舉辦促銷活動，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府將在11月5日在彰化果菜市場舉辦促銷活動，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影

今年受氣候影響，水果價格比往年貴一些，彰化縣府推廣在地優先農特產將在11月5日在彰化果菜市場舉辦促銷活動，當天水果以批發價8折優惠販售，還提供免費水果是吃品嘗。

彰化縣長王惠美表示，彰化果菜市場從三級市場升級為二級市場，近三年來的銷售總額從10.8餘億元增加至19.4餘億元，銷售總重量從3萬2千餘公噸增至5萬6千餘公噸，實屬不易，活動當日將有彰化在地的當季優質水果品嚐試吃、優惠促銷，提供鄉親現場採買彰化優鮮優質農產品。

彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，今年受氣候異常影響，水果價格會較往年高一點，11月5日到彰化果菜市場，水果將以批發價8折優惠販售，現場準備近4千餘份盒裝水果免費試吃品嚐，現正值葡萄、芭樂、火龍果、哈密瓜、香蕉等產期，現場8成是彰化縣生產的農產品，另外2成推廣其他縣市水果，另彰化縣內各農會及弱勢團體也來設攤銷售。

彰化縣府將在11月5日在彰化果菜市場舉辦促銷活動，當天水果以批發價8折優惠販售。記者林敬家／攝影
彰化縣府將在11月5日在彰化果菜市場舉辦促銷活動，當天水果以批發價8折優惠販售。記者林敬家／攝影

香蕉 農會

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