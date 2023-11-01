彰化促銷在地水果 祭出8折批發價、提供4千份免費水果
今年受氣候影響，水果價格比往年貴一些，彰化縣府推廣在地優先農特產將在11月5日在彰化果菜市場舉辦促銷活動，當天水果以批發價8折優惠販售，還提供免費水果是吃品嘗。
彰化縣長王惠美表示，彰化果菜市場從三級市場升級為二級市場，近三年來的銷售總額從10.8餘億元增加至19.4餘億元，銷售總重量從3萬2千餘公噸增至5萬6千餘公噸，實屬不易，活動當日將有彰化在地的當季優質水果品嚐試吃、優惠促銷，提供鄉親現場採買彰化優鮮優質農產品。
彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，今年受氣候異常影響，水果價格會較往年高一點，11月5日到彰化果菜市場，水果將以批發價8折優惠販售，現場準備近4千餘份盒裝水果免費試吃品嚐，現正值葡萄、芭樂、火龍果、哈密瓜、香蕉等產期，現場8成是彰化縣生產的農產品，另外2成推廣其他縣市水果，另彰化縣內各農會及弱勢團體也來設攤銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言