台中萬和宮發放獎學金近6百萬 遍及台澎金204校

台中市南屯萬和宮信眾子女獎學金今天核定，今年將發放1375人共新台幣597萬8000元獎學金，得獎學生遍及台澎與金門地區204校，預計11日及12日發放。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮信眾子女獎學金邁入第46年，今年獲獎學生，包括國中334人、高中職229人及大專院校812人；國中每人3000元、高中職4000元、大專院校5000元。

依據獎學金申請辦法，學年平均國中85分、高中83分及大專院校84分以上，以及操行甲或A，始得申請。

萬和宮統計分析，今年獲獎學生遍及北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東地區及金門大學、澎湖科大等204所學校（大學91校、高中職43校及國中70校），其中包括台大、政大、清華、陽明交大及成大，以及建國中學、台中一中、台中女中等名校。

萬和宮指出，國中及高中以就讀台中市學校較多，大專院校則為台北市及台中市的學校占多數；其中就讀逢甲大學、明道中學及大業國中的獲獎人數，分別位居大學、高中職及國中之冠。