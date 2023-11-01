鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」19道4千元 肉包、芋丸、三絲捲上桌
彰化知名小吃宴「鹿溪宴」」將在11月25、26日登場，今年物價上漲，但每桌4千元就可吃到19道美食，菜單包括烏魚子、蒲燒鰻、炸蝦猴等代表性料理，今年新菜色是總鋪師的手路菜「三絲捲」，來吃辦桌的民眾還有紀念碗盤當伴手禮。
「鹿溪宴」將在鹿港鎮的文小五預定地登場，兩天各辦100桌，每年報名都秒殺，今年報名方式分為現場報名、網路報名與傳真報名，現場開放報名40桌、網路報名40桌，傳真120桌，每人都限報1桌，報名時間為11月14日上午8點。
鹿港鎮長許志宏說，「鹿溪宴」是要推廣鹿港美食，除了當地小吃，也有總鋪師的手路菜，以新鮮在地的食材烹煮具有鹿港味的料理，今年19道美食，加上伴手禮以及紀念碗盤，成本價就要4000元，不過價格「凍漲」，仍會端出好菜色。
今年「鹿溪宴」菜色包括前菜烏魚子、蒲燒鰻、炸蝦猴、鹽粉蛤，另有麵線糊、肉包、芋丸、筍香鹹蛋糕等小吃，還有排隊名店兔仔寮明豐珍牛舌餅與阿婆麻糬，今年再度上桌。
鹿港鎮公所表示，今年新菜色是「三絲捲」，餡料有洋蔥、絞肉、蝦漿與青蔥，再用網西來包，非常費時費工。另有「春餅」也就是炸春捲是鹿港早期傳統辦桌必備菜色，總鋪師料理包括蝦丸湯、鴨肉米糕、魷魚肉羹，其中蝦丸來自鹿港第一市場，是在地人才知道的美味。
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