彰濱工業區鹿安橋接西濱通車 南下省12分鐘路程

彰縣府爭取中央補助，推動彰濱工業區南側鹿安橋銜接台61線西濱快速公路，車輛下鹿安橋右轉即可連接台61線往南，節省12分鐘路程、分散工業區車流，但目前尚無北上匝道。

分散彰濱工業區進出車流，彰化縣政府積極向中央爭取補助經費推動「彰30」道路鹿安橋銜接省道台61線西部濱海快速公路，車輛駛下鹿安橋，右轉即可駛上台61線，減少過去須繞路12分鐘車程，縣府今天舉行通車典禮，縣長王惠美、民進黨立委陳秀寳等人出席。

王惠美致詞表示，彰濱工業區是全台最大工業區，每天交通流量非常大，鹿安橋2015年啟用後，卻無法直接駛上台61線，通常須繞12分鐘路程，透過中央及地方齊心協力，以中央補助約新台幣7128萬元、縣府配合款4649萬元完成闢建鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路。

陳秀寳表示，王惠美、廠商都非常重視彰濱工業區交通問題，感謝各界支持，改善彰濱工業區聯外交通；交通部公路局中區養護工程分局長謝俊雄說，過去為解決技術、環評問題，多次場勘後採用銜接台61線南下車道方案，讓駕駛人透過此匝道節省12分鐘車程。

縣府工務處透過新聞稿表示，工程範圍從「彰30」媽祖路與西濱快速公路橋下處開始，終點在西濱快速公路福興交流道南下迴轉道處，總長約640公尺、路寬約7至12.3公尺，去年5月開工，今年7月完工。