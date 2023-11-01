同是眷村 台中審計新村網紅熱點、清水園區破舊令人唏噓

民進黨中市議員楊典忠今質詢指出，市區的審計新村、光復新村活化成台中市亮點，但清水眷村文化園區「只有保溫」、「久了就變得難吃」，質疑市府只重視市區忽略海線！台中市文化局長陳佳君說，文化部已核定2億元修繕預算，明年啟動。

台中市副市長王育敏表示，文化部已核定２億元，清水園區不再只有保溫，將會打造如審計及光復新村一般，成為台中市另一個亮點。

台中市議會今進行教育文化業務質詢，議員楊典忠表示，台中縣市合併12年了，清水眷村文化園區跟審計新村、光復新村一樣，都是眷村搬遷後，「竹籬巴變鐵皮牆」荒廢。審計新村、光復新村透過摘星計畫，吸引很多遊客，但為何海線沒有如此好？

副市長王育敏表示，清水眷村文化園區屬國防部，市府已向中央爭取經費，文化部同意補助2億元，希望打造海線審計、光復新村。

文化局長陳佳君說，市府編700多萬維護清水眷村。楊典忠指出，清水眷村文化園區一直「保溫」但「東西保溫久了就不好吃了」。

楊典忠說，清水眷村文化園區在台中縣時期完成搬遷，台中縣政府原規劃「國際藝術村」眷村文化保存計畫，申請國防部補助，但因縣市合併而停止，否則2003年應會完工。

楊典忠指出，合併後，市府在2012年編列「國際藝術村開發計畫」編3120萬元進行研究調查，口述歷史、眷村小吃保存、文物保存等，2019年登錄聚落建築文化資產。

清水眷村文化園區每年舉辦眷村文化季活動，楊典忠說，修復緩慢，許多眷舍崩塌破損嚴重，過去眷村搬遷離開的小朋友，長大後再回來看眷村時，反而覺得更破舊，同是眷村，但跟審計新村、光復新村比起來差很多。

楊典忠說，2012年國防部選定全台13處「國軍老舊眷村文化保存區」，六都的眷村都營運有聲有色，包括屏東勝利新村、澎湖篤行十村都是網紅打卡拍攝景點，台中清水眷村文化園區的建築修復是後段班，要求市府加速修繕。