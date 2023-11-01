想到南投埔里泡溫泉7年內有機會 廬山擬開發地熱

南投仁愛廬山溫泉區遭公告廢止後，遷建埔里福興溫泉區，監委近期巡察關心兩溫泉區發展。縣府表示，福興溫泉區可望在7年內完成旅館區開發，帶動地方觀光產業經濟，廬山地區未來將視經濟部能源需求就該區地熱利用再行研議發展。

縣府指出，廬山溫泉曾被封為「天下第一泉」，但14年前受辛樂克、莫拉克等颱風和地盤滑動影響，被列為潛勢危險特定區域，遭公告廢止風景區，也被劃定成保護區，為解決當地居住安全問題，縣府積極規劃易地重建，鼓勵溫泉業者遷離。

縣府將廬山溫泉遷建埔里福興農場，2016年起規畫開發福興溫泉區，建設處表示，福興農場開發面積達55公頃，遊客中心、停車場、壘球場、汙水處理廠、自來水淨水廠、溫泉水取供儲槽、親水及地景公園等公共設施已於2020年完工。

但福興溫泉區完工至今仍未見業者動工進駐，地方關注，監察委員近期到南投縣巡察也前往信義、仁愛、埔里等地，期間前往福興溫泉區瞭解廬山溫泉區違法營業、違建取締執行及未來發展方向，並關心福興溫泉區實際開發及營運現況。

副縣長王瑞德說，縣府開發埔里溫泉區後，鼓勵廬山原有59家溫泉業者遷離，目前僅剩5家業者尚未遷離；福興溫泉區則已讓售72塊區塊，僅剩5塊也正進行相關建設申請程序，後續業者陸續進駐動工，可望在7年內完成旅館區開發。

而福興農場開發案是全台第一個以溫泉產業造鎮，已陸續推動溫泉季、巧克力咖啡節等活動，並結合周邊等景點開發深度旅遊，未來能帶動大埔里地區觀光產業經濟，廬山地區將視經濟部能源需求就該區地熱利用可行性評估後再行研議發展。