快存水！台中海線這幾里今停水 周四還有第二波共17個村里

自來水公司大甲營運所為提升供水品質，辦理大甲所小區管網漏水檢查，管線設備更換作業。停水區域如下：

11月2日上午8點到下午4點，停水地區：台中市/大甲區/中山里、岷山里、頂店里。后里區/公館里、月眉里、眉山里。外埔區/三崁里、中山里、六分里、土城里、大同里、大東里、廍子里、水美里、永豐里、鐵山里、馬鳴里。共17個村里。

另，清水區民享路211號前破管搶修，自來水公司清水營運所於今天傍晚5點起至深夜10點止，停水地區：台中市/清水區/橋頭里。共1個村里。台中市/清水區/民享路、民治一街、民治三街、民治二街、民治五街、民治東路、民治路。

台中市議員施志昌提醒，除了儲水之外，也請記得將抽水機跟馬達關閉，以免造成空轉機器過熱，慎防火災發生。自來水停水資訊，網址：https://reurl.cc/8NbZmM。