台灣森林火警98%人為造成 放天燈與掃墓都是肇因

林業保育署台中分署今天指出，台灣森林火災發生原因98%是人為因素造成，從民國107年至112年10月，台中分署轄區內共發生55件森林火災，分析原因及地點發現，清水及沙鹿地區火災類型多為民俗祭儀用火不慎(天燈、掃墓等) 」，和垃圾燃燒不慎引起。

另外，中橫及梨山地區多為山區活動用火不慎(營火、炊煮、狼煙、打獵) 、農墾引火不慎、亂丟菸蒂引起等原因，只要避免人為引火因素，就能有效降低森林火災發生機率。

時序漸入深秋，天氣越來越乾燥，森林火災可能再起，林業及自然保育署台中分署自9月底至10月，集結了一群森林守護人員，分別在雙崎、鞍馬山、麗陽、梨山工作站，召開4場防範森林火災座談會，共同討論防範森林火災對策。

參加成員包括各地警政、軍、消防、台中市生命禮儀管理處、雪霸國家公園管理處、公路局谷關工務段、台灣電力公司、惠蓀林場、鄉鎮區公所、地方村里長、造林業商、社區發展協會、台中分署監測志工隊及鄰近國有林班地社區及部落等公私部門，並建立「森林火災LINE」群組，以供訊息能快速傳遞聯繫。

為有效防範森林火災發生，座談會中針對森林火災熱點提出多項防範作為並達成共識，包括清明時期在沙鹿、清水地區辦理金紙集中焚燒，避免公墓火災影響周邊林地，運用高科技器材加強查緝棄置垃圾案件，減少燃燒垃圾引起森林火災情形。

中橫地區邀集台電及工務段施工廠商辦理防範森林火災精準式宣導，避免因施工或用火不慎引起森林火災，梨山地區持續辦理廢棄枝條氣化發電系統使用，降低農墾不慎引火機率等。