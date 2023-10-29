賣相不好芭樂苦瓜轉作開胃菜 民眾現學現賣當晚餐

彰化縣二水鄉盛產白玉苦瓜、蜂蜜，今天鄉農會舉辦112年度嚐柚嚐樂-稻陣來產業推廣活動，達德商工餐飲科師生指導民眾使用苦瓜、蜂蜜和米醋製作開胃菜，很多民眾聚精會神觀看，都表示今天就要「現學現賣」做給家人試吃。

二水鄉農會規畫休閒農業區、青農成果展、蔬果花藝創意展、食農教育DIY，活動表揚榮獲彰化縣蜂蜜評鑑頭等獎的蜂農陳世安、陳柏旭、李兆倫，精品咖啡豆評鑑特等獎農民陳正雄和鄉內百位優秀農民。

二水鄉農會長期和達德商工餐飲科，利用在地農產品研發料理，解決產量過剩、賣相不佳的農產品銷路危機，今天展示創意料理時，達德商工餐飲科教師林宏軒用二水鄉白玉苦瓜、蜂蜜、芭樂、米醋，製作苦瓜蜜釀和芭樂黃金泡菜，釀製時間短即可有爽脆開胃菜上桌，民眾都興味盎然記住製作流程。