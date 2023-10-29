快訊

屏東縱火19歲嫌犯落網！疑「刺青引糾紛」放火燒死老闆娘、老闆昏迷

創新高！日月潭魚虎球撈逾3.4萬尾 數字恐再推進

抗美援朝電影「上甘嶺」王蘭原型 87歲王清珍逝世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賣相不好芭樂苦瓜轉作開胃菜 民眾現學現賣當晚餐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉農會農特產品花車琳瑯滿目。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉農會農特產品花車琳瑯滿目。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉盛產白玉苦瓜、蜂蜜，今天鄉農會舉辦112年度嚐柚嚐樂-稻陣來產業推廣活動，達德商工餐飲科師生指導民眾使用苦瓜、蜂蜜和米醋製作開胃菜，很多民眾聚精會神觀看，都表示今天就要「現學現賣」做給家人試吃。

二水鄉農會規畫休閒農業區、青農成果展、蔬果花藝創意展、食農教育DIY，活動表揚榮獲彰化縣蜂蜜評鑑頭等獎的蜂農陳世安、陳柏旭、李兆倫，精品咖啡豆評鑑特等獎農民陳正雄和鄉內百位優秀農民。

二水鄉農會長期和達德商工餐飲科，利用在地農產品研發料理，解決產量過剩、賣相不佳的農產品銷路危機，今天展示創意料理時，達德商工餐飲科教師林宏軒用二水鄉白玉苦瓜、蜂蜜、芭樂、米醋，製作苦瓜蜜釀和芭樂黃金泡菜，釀製時間短即可有爽脆開胃菜上桌，民眾都興味盎然記住製作流程。

立法委員陳素月肯定二水鄉農會致力提升農產品的品質，增加農民收入。二水鄉農會總幹事羅崴騰表示，鄉農會多元開發農產品，提供農情館作給民眾休閒及作為農民直銷站平台，希望增加農民的收益。

彰化縣達德商工教師林宏軒和學生示範製作開胃菜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣達德商工教師林宏軒和學生示範製作開胃菜。記者簡慧珍／攝影

農會 農民 食農教育 創意料理

延伸閱讀

醫指「5日常食品」不一定要冷藏！ 1物放冰箱反易長黴菌

想把台灣農產品賣去波蘭 台灣業者首推「這些」品項

一年四季都有芭樂，哪個產季口感最爽脆？吃口感軟的選2品種

六都唯一女蜂農獲獎 陳婷怡靠這招拿下評鑑雙獎項

相關新聞

創新高！日月潭魚虎球撈逾3.4萬尾 數字恐再推進

日月潭遭魚虎入侵，每年入夏電撈魚虎球防治，今年疑因母魚虎二次抱卵或繁殖期延後，入秋仍見大量魚虎球，縣府延長電撈作業，至今...

彰化紅龍果葡萄酒評鑑公平 兩競賽5獎項僅1獎留二林

彰化縣紅龍果、葡萄酒的重要產區二林鎮，今天舉辦優質紅龍果及葡萄酒的評鑑並頒獎，兩種農特產品合計5個獎項，僅1個獎落二林，...

淨零轉型成本大增壓力大 建商爭取綠色金融3.0比照危老都更

全球ESG不動產趨勢論壇今在台中登場，大台中不動產開發公會理事長王至亮說，歐盟碳稅即將開徵，國內碳費2025年開徵，國內...

賣相不好芭樂苦瓜轉作開胃菜 民眾現學現賣當晚餐

彰化縣二水鄉盛產白玉苦瓜、蜂蜜，今天鄉農會舉辦112年度嚐柚嚐樂-稻陣來產業推廣活動，達德商工餐飲科師生指導民眾使用苦瓜...

梧棲大排又現死魚群 議員呼籲市府拿出有效對策

台中梧棲大排今天又見死魚，河道上瀰漫魚臭味，市議員楊典忠與草湳里長林槐庭今天沿大排順流而下查看，楊典忠表示，梧棲大排每年...

台中潭子柳川排水潭北段護岸改善 人行步道完工啟用

台中市潭子區柳川排水潭北段護岸改善及人行步道今天啟用，水利署三河局投入1400多萬元，利用柳川排水潭北段護岸改善工程並施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。