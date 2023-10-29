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影／南投巧咖節超好拍 卡娜赫拉煙火今晚再秀1場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供

南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區，昨天開幕吸引大批人潮，且越夜越熱鬧，活動結合「卡娜赫拉的小動物」設置造型花燈，周末限定的無人機煙火秀昨更掀高潮，無人機煙火秀將於今晚9時再次登場，巧咖節活動則至11月7日。

南投縣政府指出，南投巧克力咖啡節今年邁入第3屆，前兩年巧咖節結合茶博辦理，因打出知名度，具足夠量能可單獨舉辦，今年移師至埔里福興溫泉區舉行，設展場、花海並結合「卡娜赫拉的小動物」設夜間燈區，周末有無人機煙火及精彩演出。

而巧咖節登場首日以「千人手沖咖啡」為活動揭開序幕，現場「比臉還大」巨可頌，讓參與遊客超驚喜；入夜後「卡娜赫拉的小動物」無人機煙火秀，結合賞星、溫泉、咖啡等南投觀光元素，在夜空中璀璨排列閃亮，引發民眾搶拍及熱烈回響。

南投縣政府觀光處表示，巧咖節繼續熱力放送，今天有李丹魔術秀、蒂卡中東舞蹈團、溪南國小太鼓隊、原動力樂團等演出，並結合「南投溫泉季」車隊遊行從地母廟出發抵福興溫泉區上演名模溫泉泳裝秀，藝人陳華、安妮Annie、盧學叡也輪番上陣。

此外，最受民眾歡迎的「卡娜赫拉的小動物」無人機煙火秀，縣府表示，卡娜赫拉無人機煙火秀為周末限定活動，因此除了昨晚，還有今晚（29日）和11月4日；此外，白天的巧咖節展場及花海也都好拍，民眾要把握時間前往遊玩及欣賞。

南投巧咖節今年也與卡滋爆米花、Feeling 18、香草騎士、國際藝術家洪易、卡娜赫拉的小動物等均推出聯名限定商品，活動期間參與Line數位集章活動，走入展區集滿指定章數便可兌換「卡娜赫拉的小動物」獨家手鍊，但採每日限量兌換。

南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
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南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供
南投巧克力咖啡節至11月7日，白天巧咖展場、花海等超好拍，周末晚間還有限定的卡娜赫拉無人機煙火秀。圖／南投縣政府提供

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