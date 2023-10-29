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集集線延高鐵彰化站 2029年通車

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
總統蔡英文視察集集線濁水站，宣布集集線銜接高鐵彰化站將在2029年底完工。記者江良誠／攝影
總統蔡英文視察集集線濁水站，宣布集集線銜接高鐵彰化站將在2029年底完工。記者江良誠／攝影

總統蔡英文昨天上午視察台鐵集集線濁水站時表示，集集線是最熱門觀光鐵道，立委蔡培慧積極爭取集集線連接高鐵彰化站，終於定案，中央投入110億元，預定2029年通車，將改善南投對外交通並帶動觀光；不過，南投縣長許淑華在議會接受質詢時曾表示，她擔任立委時就爭取擴大集集線功能，且已經獲得交通部核定，並非現在才推動。

台鐵局長杜微簡報，集集線連接高鐵彰化站工程包含三部分，一是興建田中支線、經費29.55億元、二是集集線基礎改善23.63億元、三是購置60輛觀光客車經費56.7億元。田中支線預計2029年12月完工，集集線改善工程2026年7月完工，觀光客車採購2025年完成，新車廂會先投入營運。

蔡英文說，田中支線2029年完工後，連結彰化高鐵站到名間鄉濁水站，車程縮短至30分鐘，對南投對外交通幫助很大。蔡培慧擔任行政院中辦執行長時，便積極爭取集集線連結田中高鐵，夢想即將一步步實現。

蔡培慧說，為了改善南投交通建設，她從2021年11月起，多次拜訪交通部爭取經費集集線連接高鐵彰化站，終於在2022年11月正式核定，期待2029年完工通車後，促進南投觀光，南投縣南來北往更方便。

立委羅美玲、名間鄉長陳翰立說，名間鄉人口外流嚴重，濁水火車站大多路過的觀光客，集集線連接高鐵彰化站後，讓在外就學工作的南投子弟回家更方便，也帶進更多觀光客，讓名間鄉人口止跌回升。

對於擴大集集線功能問題，南投縣議員吳棋楠日前在議會質詢縣長許淑華時，就建議集集線改由縣政府管理，將餅做大。

許淑華當時答覆說，她擔任立委在交通委員會時，就爭取擴大集集線功能，連接到高鐵彰化站，且已經獲得交通部核定，並非現在才推動。

許淑華說，雖然樂於見到集集線有更多交通疏運和帶動觀光功能，不過，基本上鐵路是由台鐵管理營運交給縣政府，但鐵路權責在百分之百中央，地方經營有實際難度。但可以透過立委發聲，建議集集線觀光凸顯更多南投特色。

集集 高鐵

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