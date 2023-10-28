號召居民修復農村老文物 台中「丁台農村文物館」揭牌

台中市霧峰區丁台社區發展協會有感於傳統農業文化逐漸消失，小朋友多已不認識舊時農業工藝及先民智慧，因此在農業局輔導下，向各界蒐集古器物，並號召居民一同修復老文物，設置了「丁台農村文物館」。文物館上午揭牌啟用，社區發展協會邀請地方人士藉由認識舊時農村器物，了解早年農業生活，感悟先民務農辛勞。

活動現場四德國小學生的太鼓聲喧天，霧峰區公所區長白峨嵋、農業局科長吳建威，和市議員李天生、林德宇、霧峰區農會秘書詹志雲、四德國小校長陳世穎、丁台里長施豐碧等均出席活動，並在解說人員導覽下入內參觀，了解展出物件的歷史和背景。

農業局說，丁台社區是典型農村社會，居民至今仍多以務農為主，為讓大眾認識農業時代流傳下來珍貴遺產，文物館裡展示多樣農具及古文物，像是牛犁田時的犁及配頭、收成時需要用的脫穀機、風穀機及穀倉，還有其他大大小小農器具。

同時也展示農家日常生活用具，如飯櫥、蒸籠、油桶或是古時婦女嫁人時的梳妝物件等，以認識舊時農業社會日常。