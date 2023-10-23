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台中太平毒蛇橫行驚擾居民 議員盼設嚴禁放生公告牌

中央社／ 台中23日電

台中市太平區山上住戶近來發現毒蛇橫行，住宅附近1週就看到12尾各類毒蛇，市議員張玉嬿與黃守達今天建議市府設置嚴禁放生公告牌；市府表示，將宣導以護生替代放生。

台中市議會今天進行民政業務質詢，民進黨籍市議員張玉嬿、黃守達在會中關心有民眾或部分宗教團體，任意將動物放生，影響生態，尤其今年太平山區出現的蛇類特別多，讓居民很擔心。

張玉嬿接獲太平山區住戶陳情指出，這5年來看到很多來路不明的蛇，但以今年最多，9月間曾有居民在住宅附近連續1週看到12尾，其中有雨傘節、眼鏡蛇、龜殼花，甚至是白色蟒蛇，而且眼鏡蛇及雨傘節體型驚人，不像本土原生種身長較短，恐是外來種。

張玉嬿說，市府於2012年制定放生保育自治條例公布實施，但檢舉成案者僅3件、開罰6萬元，與實際違法放生數量差很多；太平區長龍路山上住戶就親眼看過數次，有人穿著居士服匆忙丟了麻袋就跑，袋子裡隨即滑出1條蛇，想打電話檢舉時，人和蛇早已不見。

張玉嬿指出，山區農戶大多是長者，現在山區的蛇已經多到令人害怕，晚上一定要開燈拿手電筒才敢上廁所，因為常看到長蛇跑進家宅，生命備受威脅，山農一致認為外來種太多了，指證歷歷是任意放生惹的禍，應廣設嚴禁放生公告牌。

副市長王育敏答詢表示，市府會跟部分宗教團體進一步溝通正確觀念，以護生代替放生，才符保護生態本質；至於住宅附近出現蛇類，市府農業局、消防局、民政局等局處都會盡量提供協助，針對蛇類出沒，市府有委外進行捕蜂、捉蛇業務，可立即協助居民處理，維護居民安全。

眼鏡蛇 放生 雨傘

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