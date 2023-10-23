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重陽關懷長者 獨居阿嬤拿出省吃儉用數千元請社工幫捐出
今天重陽節，衛福部豐原醫院社工室及附設長照機構為所服務的獨居長輩致贈重陽禮品，提供溫馨關懷，85歲獨居阿嬤拿出省吃儉用的數千元，請社工幫她捐出，讓社工感動。
豐原醫院民國108年成立長照機構，為社區提供居家服務，目前9位居家照服員服務近60位長輩，其中不乏獨居及子女長期在外家中僅有夫妻倆人者，其中獨居的陳奶奶82歲，靠著政府的低收入戶補助生活，平日由居家服務員協助沐浴、陪同外出就醫及家務協助。
陳姓阿嬤說，她很感謝維鈞（居服員）平日幫忙，日前她在路上昏倒送醫，除了醫院社工的陪同協助，回到家後，居服員看到她狀況不對，再送到醫院並陪同辦理住院手續，讓陳姓阿嬤順利接受醫療服務。
江姓阿公與妻已80多歲，平日子女長期在外，妻行動不便，大小便失禁，由居服員協助個案翻身移位、上下床、刷牙洗臉、穿脫衣服、如廁等，江姓阿公表示，還好有居服員幫忙，子女在外也不用牽腸掛肚。
另一位獨居的85歲廖吳阿嬤，領取政府的中低老人生活補助，已接受豐原醫院社工的關懷服務近10年，除了居服員照顧，社工員的關懷支持讓廖吳阿嬤對豐原醫院有信賴感，她拿出省吃儉用的幾千元請社工協助捐贈。
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