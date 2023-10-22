台中新增3例登革熱快篩陽個案 將擴大疫調釐清感染源

台中市政府衛生局接獲通報，今新增3例登革熱陽性個案，現已通知民眾居住地、工作所在地及活動地的北屯區、南屯區及南區區公所，將擴大疫調並評估採檢，釐清感染源。

衛生局指出，新增的3例個案中，有2位70多歲男性、1位30多歲女性。其中70多歲獨居男性，居住於南屯區，每週定期往返雲林及台中，10月10日至11日至雲林農作，16日起陸續出現頭暈、全身痠痛、食慾不振等症狀， 21日因症狀持續就醫後，登革熱快篩陽性。

另1例70多歲男性則居住在北屯區，因有心臟血管疾病，10月13日及16日分別出現發燒，就醫後採檢有白血球下降情形，經醫師評估採檢登革熱快篩陽性，檢體已送中央實驗室檢驗中。個案多於住家，同住親友1人無不適症狀，潛伏期間除至台中市南區外，並無登革熱流行地區活動史。

另1例30多歲女性，居住地及工作地皆於北屯區，10月7日至9日曾返回屏東老家，16日起出現發燒、耳鳴、倦怠、全身不適症狀，經就醫後未改善，20日因身上出現紅疹，至醫院就醫採檢登革熱快篩陽性，3名家人無不適症狀，將持續健康關懷。

衛生局長曾梓展說，據疾病管制署統計資料，台中市至今天共有30例境外移入、33例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有20例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月10日，請市民朋友務必落實防蚊和提高警覺。