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台中農改場開放日千人湧入 中彰投農業名物暢銷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中區農業改良場長開放參觀，大草坪是親子的最愛。記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場長開放參觀，大草坪是親子的最愛。記者簡慧珍／攝影

台中區農業改良場今天開放日，有吃有玩又有來自中彰投三縣市的90個多樣化農特產品攤位，近千名民眾陸續湧入農改場遊玩和拍照，中午吃美味雜糧飯糰，逛攤位，還有民眾在大樹下享受涼爽秋風，看兒童在綠色大草坪嬉戲，度過恬淡一天。

台中區農改場今年開放日主題設定「咱糧薏起、穀舞麥動」，規畫主題區、舞台區、展售區和樂活區、探索雜糧食農體驗活動、雜糧玩藝遊樂區、食農-親子DIY、農特產品與田媽媽產品展售、繽紛花海與迷宮等17項活動，一進農改場大門的右側有試驗田區適合親子共遊，讓很多小朋友開心奔跑，家長忙拍照。

展售區長廊從試驗田區旁的道路延伸至舞台區，中彰投的鄉鎮市農會、青農、田媽媽和技轉廠商展出鮮採蔬果、米糧果乾加工食品、蜂蜜、茶葉，幾乎說得出產品名稱的中彰投農特產品，展售區都看得到，很多民眾趁機採購，田媽媽現煮麵飯香噴噴更是搶手，還沒到中午有的攤區已告售罄。

台中農改場長楊宏瑛說，雜糧作物是中部農產特色之一，先前是小麥，近年增加到蕎麥和薏仁，今天午餐供應薏仁飯，同時指導民眾如何烹煮。台中區農改場今天表揚中彰投神農獎南投縣張佳宏、羅正彬，彰化縣陳郁雄，表揚模範農民台中市林隺、彰化縣陳宏賓、中部番石榴果園評鑑優等葉日順等農民，及農業有功人員黃至青等人。

農改場 台中市

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