聽新聞
test
0:00 / 0:00
父母婚姻維繫70年 孩透露媽媽成功做到這一點
10月23日是今年重陽節，彰化縣永靖鄉公所今天表揚敬老楷模和模範夫婦，六對結褵70年的白金婚夫婦有四對到場，其中邱明黨、邱吳無緣夫婦的57歲兒子看父母近一甲子相處，感謝母親有很大包容力，父親得到這樣的賢內助，家庭和諧美滿。
永靖鄉公所年年盛大舉辦重陽節敬老表揚，因新冠疫情停辦餐會改送餐盒，疫情終於較緩和今天恢復舉辦餐會，得獎人受獎後留下享用佳餚，不必再像過去3年領餐盒和紀念品後匆匆離去。鄉長魏碩衛感謝敬老楷模「老吾老以及人之老」，模範夫婦教養子女有成，維繫家庭和睦，奠定永靖鄉溫暖繁榮的基礎。
99歲邱明黨、97歲邱吳無緣夫婦早年憑媒妁之言締結連理，邱明黨從事水電裝修，邱吳無緣專心相夫教子。他們的兒子表示，父親受日本教育長大，有大男人主義思想和行為，母親不識字但很有女德，對丈夫大度寬容，盡心侍奉公婆並落實公公交代的教育理念督促下一代上進，所以邱家三個孩子都有很好的工作。
永靖鄉今天表揚6對白金婚夫婦、25對鑽石婚夫婦，35名長青楷模、36名敬老楷模，立法委員陳素月等民代到場祝賀被表揚人士幸福美滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言