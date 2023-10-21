父母婚姻維繫70年 孩透露媽媽成功做到這一點

10月23日是今年重陽節，彰化縣永靖鄉公所今天表揚敬老楷模和模範夫婦，六對結褵70年的白金婚夫婦有四對到場，其中邱明黨、邱吳無緣夫婦的57歲兒子看父母近一甲子相處，感謝母親有很大包容力，父親得到這樣的賢內助，家庭和諧美滿。

永靖鄉公所年年盛大舉辦重陽節敬老表揚，因新冠疫情停辦餐會改送餐盒，疫情終於較緩和今天恢復舉辦餐會，得獎人受獎後留下享用佳餚，不必再像過去3年領餐盒和紀念品後匆匆離去。鄉長魏碩衛感謝敬老楷模「老吾老以及人之老」，模範夫婦教養子女有成，維繫家庭和睦，奠定永靖鄉溫暖繁榮的基礎。

99歲邱明黨、97歲邱吳無緣夫婦早年憑媒妁之言締結連理，邱明黨從事水電裝修，邱吳無緣專心相夫教子。他們的兒子表示，父親受日本教育長大，有大男人主義思想和行為，母親不識字但很有女德，對丈夫大度寬容，盡心侍奉公婆並落實公公交代的教育理念督促下一代上進，所以邱家三個孩子都有很好的工作。

永靖鄉今天表揚6對白金婚夫婦、25對鑽石婚夫婦，35名長青楷模、36名敬老楷模，立法委員陳素月等民代到場祝賀被表揚人士幸福美滿。