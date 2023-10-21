快訊

韓國瑜稱漢子變汗子 侯友宜：基層出身當然流汗拚命

模範夫妻逾40年神話破滅？梅莉史翠普與雕刻家老公分居6年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造台中溜冰城 300位滑冰小將土牛運動公園競速

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
300多位滑冰小將今天在土牛運動公園角逐，現場熱血沸騰。圖／台灣新世代關懷協會提供
300多位滑冰小將今天在土牛運動公園角逐，現場熱血沸騰。圖／台灣新世代關懷協會提供

剛落幕的亞運賽場，中華隊滑輪滑冰競速溜冰賽場賽黃玉霖選手以0.01秒逆轉奪金畫面，深深感動全國民眾。台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。

一早的石岡土牛運動公園熱鬧滾滾，新世代盃滑輪溜冰錦標賽吸引14組隊伍參加，超過300多名選手，現場有500多位家長化身最強啦啦隊，替選手加油，令人熱血沸騰。

賽事協會以國際賽事級規格打造，聘請國內資深的重量級裁判吳慶堂老師擔任裁判長，賽事運用競速專用終點攝影計時系統，選手衝進終點線，能輕易捕捉出0.01秒的壓線差距。

選手包括現役選手設置「公開菁英組別」獎金組、地主隊「山區」與客場隊「市海屯區」的「甲乙幼童組別」。

台灣新世代關懷協會理事長江文國與江啟臣共同開幕式，並與2023亞洲盃滑冰金牌選手暨國光獎章得主蘇駿朋體驗直排輪障礙賽關卡，與現場小朋友同樂。

理事長江文國說，台中滑冰選手在國際舞台屢獲佳績，義大利世界錦標賽李明昌在世界錦標賽500+D公尺摘銀、張展軒和游元閎奪得3000公尺接力決賽銅牌；柯福軒在杭州亞運個人1萬公尺計點淘汰賽獲第四名，男子3000公尺接力獲得金牌。

江啟臣說，豐原更是滑冰重鎮，但場地始終是最大的問題，他改善豐原、山城溜冰場、提升學校環境，爭取補助款協助台中市政府興建大型場館。

江強調，滑輪溜冰已經是我國競技賽事的強項，他會積極的幫忙訓練的品質、水準與場地，讓優秀的選手持續在國際舞台上發光發熱。

台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。圖／台灣新世代關懷協會提供
台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。圖／台灣新世代關懷協會提供
300多位滑冰小將今天在土牛運動公園角逐，現場熱血沸騰。圖／台灣新世代關懷協會提供
300多位滑冰小將今天在土牛運動公園角逐，現場熱血沸騰。圖／台灣新世代關懷協會提供

台中市 亞運 滑輪溜冰 江啟臣

延伸閱讀

影／盧秀燕啟用典禮大抱怨江啟臣這點 還取4字綽號

影／侯友宜台中客庄搏感情 DIY新丁粄喊凍蒜

江啟臣爭取中央補助台中東豐快 國發會規劃國土署生活圈計畫支應

影／看板遭對手施壓下架？謝志忠提告 江啟臣發言人：從未施壓

相關新聞

102歲人瑞游榮的養生祕訣…盧秀燕嚇壞了連忙勸阻

台中市長盧秀燕因北屯區102歲人瑞游榮2年前重陽節一句話「競選連任要回來看我」，今專程為游榮賀節。游榮是「不老騎士」，8...

反彰濱晶鼎焚化爐 千人遊行出動孝女白琴、向媽祖請願

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭到地方強烈反彈，今天再號召千人展開反晶鼎焚化爐大遊行，彰化縣環境保護聯...

台中市發物調券振興經濟 市場攤商抱怨：分配不均

台中市經發局本月26日將發「物調券」，可在全市23處商圈、30處公有市場及17處攤販集中區，以現金100元兌換200元物...

打造台中溜冰城 300位滑冰小將土牛運動公園競速

剛落幕的亞運賽場，中華隊滑輪滑冰競速溜冰賽場賽黃玉霖選手以0.01秒逆轉奪金畫面，深深感動全國民眾。台灣新世代關懷協會今...

名間鄉C肝達第三級拉警報 國際扶輪社籌款免費篩檢

南投縣衛生局和國際扶輪社3462地區扶輪社共同合作，在名間鄉衛生所舉辦「扶輪揪好心南投救肝心」，由扶輪社籌集資金，讓20...

台中公車業勞檢 挨批強度不足

台中公車曾傳重大事故，駕駛勞動條件引起關注。民進黨議員張芬郁昨拿出1張駕駛班表，質疑早上7時發車到晚上8時50分收班，工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。