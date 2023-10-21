打造台中溜冰城 300位滑冰小將土牛運動公園競速

剛落幕的亞運賽場，中華隊滑輪滑冰競速溜冰賽場賽黃玉霖選手以0.01秒逆轉奪金畫面，深深感動全國民眾。台灣新世代關懷協會今舉辦「台中市新世代盃滑輪溜冰錦標賽」，吸引300多位滑冰小將角逐，創會會長暨立委江啟臣說，山城是滑冰選手熱區，將持續優化場域，打造「台中溜冰城」。

一早的石岡土牛運動公園熱鬧滾滾，新世代盃滑輪溜冰錦標賽吸引14組隊伍參加，超過300多名選手，現場有500多位家長化身最強啦啦隊，替選手加油，令人熱血沸騰。

賽事協會以國際賽事級規格打造，聘請國內資深的重量級裁判吳慶堂老師擔任裁判長，賽事運用競速專用終點攝影計時系統，選手衝進終點線，能輕易捕捉出0.01秒的壓線差距。

選手包括現役選手設置「公開菁英組別」獎金組、地主隊「山區」與客場隊「市海屯區」的「甲乙幼童組別」。

台灣新世代關懷協會理事長江文國與江啟臣共同開幕式，並與2023亞洲盃滑冰金牌選手暨國光獎章得主蘇駿朋體驗直排輪障礙賽關卡，與現場小朋友同樂。

理事長江文國說，台中滑冰選手在國際舞台屢獲佳績，義大利世界錦標賽李明昌在世界錦標賽500+D公尺摘銀、張展軒和游元閎奪得3000公尺接力決賽銅牌；柯福軒在杭州亞運個人1萬公尺計點淘汰賽獲第四名，男子3000公尺接力獲得金牌。

江啟臣說，豐原更是滑冰重鎮，但場地始終是最大的問題，他改善豐原、山城溜冰場、提升學校環境，爭取補助款協助台中市政府興建大型場館。