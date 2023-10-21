名間鄉C肝達第三級拉警報 國際扶輪社籌款免費篩檢

南投縣衛生局和國際扶輪社3462地區扶輪社共同合作，在名間鄉衛生所舉辦「扶輪揪好心南投救肝心」，由扶輪社籌集資金，讓20至44歲民眾免費篩檢。國際扶輪社3462區服務計畫主委林炳村說，希望能為南投鄉親盡分心力，找出陽性個案，盡早接受治療，共同守護南投鄉親健康。

南投縣衛生局表示，南投幅員遼闊，醫療資源不足，衛生局進行醫療整合，依C肝風險潛勢等級，除搭配成人預防保健服務外，從民國109年開始針對公費對象年滿45至79歲（原住民40至79歲）擴大篩檢C型肝炎，並與基層診所、醫院合作，設立C肝治療專線049-2246246，提供民眾正確C肝篩檢及防治觀念，也與國際扶輪社合作，強化社區篩檢。

國際扶輪3462地區3-1分區助理總監簡千翔說，名間鄉C肝等級為3級，已達中度纖維化程度，扶輪社因此籌集經費與衛生局合作，提高C型肝炎的篩檢率，找出陽性個案，儘早接受治療，改善民眾健康狀況。

衛生局長陳南松提醒民眾做好個人衛生，不要與他人共用牙刷、刮鬍刀等貼身物品，降低感染的可能性，避免不必要的血液、體液接觸，發現感染時應調整生活習慣，配合治療。