名間鄉C肝達第三級拉警報 國際扶輪社籌款免費篩檢
南投縣衛生局和國際扶輪社3462地區扶輪社共同合作，在名間鄉衛生所舉辦「扶輪揪好心南投救肝心」，由扶輪社籌集資金，讓20至44歲民眾免費篩檢。國際扶輪社3462區服務計畫主委林炳村說，希望能為南投鄉親盡分心力，找出陽性個案，盡早接受治療，共同守護南投鄉親健康。
南投縣衛生局表示，南投幅員遼闊，醫療資源不足，衛生局進行醫療整合，依C肝風險潛勢等級，除搭配成人預防保健服務外，從民國109年開始針對公費對象年滿45至79歲（原住民40至79歲）擴大篩檢C型肝炎，並與基層診所、醫院合作，設立C肝治療專線049-2246246，提供民眾正確C肝篩檢及防治觀念，也與國際扶輪社合作，強化社區篩檢。
國際扶輪3462地區3-1分區助理總監簡千翔說，名間鄉C肝等級為3級，已達中度纖維化程度，扶輪社因此籌集經費與衛生局合作，提高C型肝炎的篩檢率，找出陽性個案，儘早接受治療，改善民眾健康狀況。
衛生局長陳南松提醒民眾做好個人衛生，不要與他人共用牙刷、刮鬍刀等貼身物品，降低感染的可能性，避免不必要的血液、體液接觸，發現感染時應調整生活習慣，配合治療。
年滿45至79歲民眾，都可接受終身一次的B、C 型肝炎篩檢服務，國健署已將口服C肝藥物納入健保，治療藥費全額由健保給付，且新藥只需服藥8到12週、副作用低、治癒率高達99%，B、C型肝炎患者務必遵照醫囑治療，避免惡化成肝硬化或肝癌。
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