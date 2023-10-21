台中市發物調券振興經濟 市場攤商抱怨：分配不均

台中市經發局本月26日將發「物調券」，可在全市23處商圈、30處公有市場及17處攤販集中區，以現金100元兌換200元物調券使用。市議員周永鴻指出，大雅公有零售市場、大雅學府商圈屬同個生活圈，兩處各獲3000張和8000張，市場攤商抱怨是「次等公民」。經發局說，物調券以商圈、市場與夜市攤商三種場域平均分配發放，市場攤商意見將廣納評估。

本月26日，市府將發送第三波物調券，市民可在全市23處商圈、30處公有市場及17處攤販集中區，以現金100元兌換200元物調券使用，讓民眾感受金錢放大的體驗。

市議員周永鴻指出，5月首次發放物調券，有攤商認為發放機制不清、感到不公，例如：大雅公有零售市場、大雅學府商圈屬於同個生活圈，大雅市場還比學府商圈多一間店家，但商圈獲分配物調券卻是公有零售市場的3倍。

這次大雅公有零售市場、大雅學府商圈將獲得3000張和8000張物調券，周永鴻指出，數量依舊有極大差距，市場攤商抱怨自己淪為「次等公民」。

周永鴻說，神岡公有零售市場上次僅獲500份物調券，這次將獲分配1500份，依然是最少的物調券市場之一，攤商哀怨說，「已經連次等公民都不如了」。

經發局說明，物調券第三波分配數量是依據前二波分配與兌換情形加以調整與優化，並以三種場域平均分配為原則，其中，商圈共發放15萬份、市場及夜市攤集區共30萬份，各場域再依規模與攤商店家數量等進行分配。

經發局表示，事前準備工作階段，已向各場域說明物調券分配原則，此次發放數再增加，且遠超過前二波，盼吸引更多消費者，協助攤商拚經濟，對於各界意見會再廣納評估。