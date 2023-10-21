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彰縣西南角 校園央廚拼圖完成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣府規畫西南角設置4座中央廚房，昨天二林國小中央廚房啟用後，已全數達成，偏鄉學校供餐不斷炊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣府規畫西南角設置4座中央廚房，昨天二林國小中央廚房啟用後，已全數達成，偏鄉學校供餐不斷炊。記者簡慧珍／攝影

偏鄉學校人數少、廚工難找，自辦午餐成本偏高。彰化縣在西南角規畫4座中央廚房，供餐給周邊學子，昨天第4座在二林國小啟用，完成中央廚房「拼圖」。縣長王惠美昨出席，直誇午餐菜色好吃，4座中央廚房完成後，可供餐25校、6500名學生，涵蓋率達8成，未來不必擔心西南角偏鄉午餐斷炊。

彰化西南角偏鄉學校多，有些學校自辦午餐，但師生人數少，廠方評估不符成本不想投標，有的校方自找食材供應商每周送菜，找有丙級證照的廚師煮飯，但因學校偏遠、訂購數量少，廠商也未必想送。

縣府規畫4座中央廚房，各校不必各自招標，供餐人數多，採購食材、雇人較容易，廠商也較願意投入，原斗國中小學、竹塘國小、成功高中中央廚房都已完成，昨設在二林國小的中央廚房落成後，完成西南角央廚拼圖。縣府估計，4座中央廚房可供應25所國中小、6500名學生，涵蓋率達8成。

王惠美昨出席啟用典禮，直誇色香味全，她發現廚房偏熱，要求改善冷氣空調。二林國小學生與新住民家長到場，製作越南小吃，王惠美吃了一盤直誇好吃。她說，中央廚房落成後，偏遠國中小學生有熱騰騰午餐，不必擔心找不到廚工，或規模太小沒人承包而斷炊。

王惠美說，學生得到穩定供餐，食材都是「3章一Q」，每周有縣產有機蔬菜，餐桶全程保溫監控，30分鐘內送達確保食安。教育處表示，二林國小中央廚房落成後，今年首期計畫都完成，後續將盤點、規畫全縣中央廚房配置，爭取中央經費興建。

廚房 偏鄉學校 小學生

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