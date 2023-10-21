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中斷16年 石岡中91線道路通車

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
台中石岡往新社的中91線道路，因2007年柯羅莎颱風沖刷邊坡，中斷16年，市府斥資6千萬元修復，昨天通車啟用。記者林佩均／攝影
台中石岡往新社的中91線道路，因2007年柯羅莎颱風沖刷邊坡，中斷16年，市府斥資6千萬元修復，昨天通車啟用。記者林佩均／攝影

台中石岡山城大喜事！2007年柯羅莎颱風，導致石岡道路中91線中斷，石岡居民往返新社的道路受阻16年。中市府斥資6千萬元修復168公尺道路，昨天正式通車。市府表示，施工過程發現大冠鷲等動物蹤跡，採取輕量開發達到生態平衡。市長盧秀燕說，山城還有東豐快、埤豐橋工程，打造安全回家的道路。

中91市道昨天通車啟用，盧秀燕、立委江啟臣與地方民代，還有600多名在地鄉親都出席。盧秀燕說，石岡區中91線是銜接中93往新社區崑南社區的重要道路，因柯羅莎颱風中斷16年，還是熱門景點「五福臨門」的聯外道路，通車後路更好走，可吸引更多觀光客。

盧秀燕說，中91線興建過程不容易，168公尺得籌措6千萬元，地質鬆軟造成施工不易，加上需要16名地主同意，她特別感謝當地龍興里長黃清標、金星里長李淑惠與16名地主積極協調，讓中91線道全線開通。

建設局說明，道路施工過程中，觀察到大冠鷲、白腰鵲等動物蹤跡，工程採取輕量開發，規畫EPS輕質填方及設置坡面保護工程，道路復建長168公尺，包含邊坡穩定、坡面保護、擋土牆、輕質回填材道路及照明設施等工項，總經費6千萬元。

盧秀燕 大冠鷲 柯羅莎

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