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台中「1卡8用」 南投敬老卡盼擴大用途

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣敬老愛心卡搭乘計程車，但偏鄉老人很難叫到計程車，議員要求擴大愛心卡用途，讓偏鄉老人也能受惠。圖／本報資料照片
南投縣敬老愛心卡搭乘計程車，但偏鄉老人很難叫到計程車，議員要求擴大愛心卡用途，讓偏鄉老人也能受惠。圖／本報資料照片

南投縣開放敬老愛心卡搭乘計程車，但偏鄉使用率極低。議員認為，敬老愛心卡應開放多元用途，除了交通工具，可折抵掛號費、健保費。南投縣政府表示，南投縣和台中市財政結構不同，如果評估後財政可負擔，考慮開放更多用途。

縣議員王秋淑說，敬老愛心卡計程車有8個車隊，但魚池鄉沒有設點，連最近的埔里計程車都不願到魚池載客，老人家還是沒計程車可搭，建議在魚池鄉設點，每趟補助85元額度應提升。

縣議員蘇昱誠認為，敬老愛心卡對偏鄉老人「看的到用不到」，應有完整的配套措施，偏鄉老人才能受惠。

縣議員林儒暘說，敬老愛心卡應讓長輩更方便，台中市老人卡「1卡8用」，除大眾運輸系統外，還可折抵就醫掛號費、停車費、運動場館費用，南投也應擴大用途。

林儒暘說，南投老年人口多，敬老愛心卡為長者福利，但普及度不高，縣府善意無法施及偏鄉，建議縣府研議擴大用途，包括折抵健保費用等，讓老人家都能享受福利。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，南投縣有320多輛計程車，縣府輔導成立干城衛星車隊，在南投縣有75輛，將加強輔導，讓更多業者參與敬老卡服務，干城車隊也在全縣5大鄉鎮設點，讓服務更為普及。

林志忠說，他支持擴大敬老愛心用途，但台中市、南投縣預算財政結構不同，牽涉縣府整體預算和財政支出，需要評估，只要財政可以支應，相信縣長會全力支持，縣府也可以向台中市學習多元用途，技術不是問題。

南投 愛心 計程車 老年人口 大眾運輸

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