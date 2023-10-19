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中部空品糟 西屯、員林亮紅燈

聯合報／ 記者陳秋雲劉明岩／連線報導
受空氣擴散不好影響，中部空氣品質昨天普遍不佳，彰化八卦山大佛籠罩在霧霾中。記者劉明岩／攝影
受空氣擴散不好影響，中部空氣品質昨天普遍不佳，彰化八卦山大佛籠罩在霧霾中。記者劉明岩／攝影

台中市空氣品質監測網16處測站，昨有13個是橘色提醒，西屯一度達紅色警戒，四處霧濛濛。台中市環保局表示，這次議會定期會送審「台中市重大空氣汙染管制自治條例」草案，規定排放量前十大廠，每年9月提出10月到隔年3月空汙季提出降載減排計畫，要求削減20%。

不只台中，彰化縣員林市昨上午空氣品質指數 （AQI）達154，為紅色警示，全台最糟，環保局已要求台中火力發電廠及麥寮電廠降載。

中部民眾關切空品，台中市6年前發布實施「台中市公司場所生煤管制及禁用石油焦」自治條例，但行政院指部分條文牴觸空氣汙染防制法等，函告無效。市府提告請求撤銷但敗訴，市議會向司法院聲請釋憲審理中。

釋憲空窗期，市府提出「台中市重大空汙管制條例」草案，議會法規委員會前天照案通過，將送大會討論。

民進黨議員江肇國、周永鴻則認為，中央已有空汙法等規定，市府提案是「象徵性的宣示」，包括碳費、空汙季減排等條文，茲事體大。議員強調，未來如牴觸中央法規，市府不要拿自治條例當政治工具，或只拿中火開刀。

國民黨議員黃馨慧表示，中部地區有多少人罹患肺腺癌，她說，為市民健康，重大汙染源須有法可管制。

「台中市重大空氣汙染管制自治條例」規定排放量前十大廠，每年9月提出10月到隔年3月空汙季降載減排計畫，要求削減20%。前十大固定汙染源包括中火、中龍、正隆后里廠、后里烏日文山三處焚化爐、台玻台中廠、台玻平板三場、豐興及台灣康寧。

另重大汙染源進行一定比率減排，對象包括電力業及鋼鐵業。此外，使用燃煤工業鍋爐或汽電共生鍋爐的公私場所，應從自治條例公布施行6個月內，向環保局提出替代能源計畫，目前台中市有6家15座。

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