小犬颱風「鹽塵害」災損重 謝衣鳯籲開放全品項救助

小犬颱風日前帶來「鹽塵害」，彰化縣農業災損目前估計約2億元，在彰化縣政府積極向農業部爭取下，農業部第二波公告白花椰菜和蘆筍也列入災損補助，立委謝衣鳯今天要求農委會應於勘災後，儘速開放全品項農業天然災害現金救助與低利貸款，以利農民復耕。

小犬颱風帶來強風，導致彰化縣農業災損高達2億元，最近有農民向立委謝衣鳯陳情，要向公所報災損，卻未被列入災損補助項目。

謝衣鳯表示，因為氣候異常因素，此次小犬颱風無雨卻夾帶強風鹽害，造成農作物受損慘重，農委會相關單位應重視新型態的農業災害，全面性協助農民配合縣政府與鄉鎮公所進行勘災，雖第二階段已經開放花椰菜與蘆筍的農損現金補助申請，但是農民反映全品項農作物皆受到此次無雨颱風影響，農委會應於勘災後儘速開放全品項農業天然災害現金救助與低利貸款，以利農民重新耕作，未來才不會影響農產品供應問題。

彰化縣政府農業處表示，目前農損災害補助品項共12項，包括大豆、硬質玉米、落花生、甘藷、胡(芝)麻、胡蘿蔔、蘿蔔、洋蔥、山藥及青蔥(損失率達20%以上者， 10月12到21日可向各公所申報。