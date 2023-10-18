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台積電不進駐龍潭園區 中科二期113年6月底交地

中央社／ 台中18日電
台積電昨天宣布不再考慮進駐龍潭園區三期，而目前正在開發中的中科園區擴建二期，預計明年6月底交土地給廠商。報系資料照
台積電昨天宣布不再考慮進駐龍潭園區三期，而目前正在開發中的中科園區擴建二期，預計明年6月底交土地給廠商。報系資料照

台積電昨天宣布不再考慮進駐龍潭園區三期，而目前正在開發中的中科園區擴建二期，預計明年6月底交土地給廠商，台積電已表達將進駐興建2奈米廠，台中市政府今天表示，歡迎全球重要產業到台中。

台積電昨天宣布不進駐龍潭園區三期，將續評估適合建廠用地。國科會表示，會與地方政府及跨部會合作，協助產業用地布局，讓廠商安心投資，以維持半導體產業競爭優勢，且中部、南部也有規劃半導體產業用地可供進駐。

對於台積電不進駐龍潭園區三期，台中市政府透過文字稿表示，市府歡迎全球重要產業到台中，當然也須一併考量水電供應是否足夠，及是否會造成排擠效應的問題，以兼顧台中已進駐產業及一般市民水電需求。

至於中科二期擴建都市計畫變更案已於今年8月25日獲中市府審查通過，目前由內政部都審作業中，中科管理局告訴中央社記者，如果一切順利的話，中科二期預計113年6月底提供土地給廠商建廠，以應產業發展需求。

中科管理局指出，中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，是為因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游及其他相關科學事業，開發完成後可創造新台幣4857億元年產值，提供4500個就業機會，對於半導體產業發展至關重要。

由於台積電先前已表達意願將進駐中科二期興建2奈米廠，是否爭取到中科二期擴大建廠，中科管理局發言人施文芳表示，廠商有其布局及決策，中科沒辦法表示意見，實際啟動的製程世代由廠商決定。

半導體 台積電 台中市 都市計畫 中科

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