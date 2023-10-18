高鐵橋下誰的家當 公告限期搬走

以高鐵高架橋下為家？彰化縣社頭鄉協和村高鐵橋下的自行車道，15日出現一批居家用品，有家電、電腦、矮桌與衣架等，地方傳出有男子帶著家當在該處「定居」，不過協和村長劉聰波、警方遍尋不著當事人，社頭鄉清潔隊張貼公告，要求7天內搬離，否則依廢棄物清理法清除。

彰化縣社會處昨天派員關心，但從現場遺留物品無法判斷當事人身分，已請當地村長協助，若發現男子行蹤，代為詢問是否需要相關協助。

劉聰波說，遭放置「家當」的自行車道位於高鐵橋下，平時有民眾往來，但地處偏遠，又是開放空間，不適合居住；村民眾說紛紜，有人說男子是遊民，也有人說男子自稱在員林是租屋，被房東趕出來，從現場遺留的家電用品、桌上型電腦等物，推測可能是搬家「沒地方住」。

附近民眾說，男子平常都不在該處，但深夜會回到當地，靠著路燈照明過生活，曾目睹煮晚餐與整理物品，白天未發現蹤跡。

當地的朝興派出所指出，調閱路口監視畫面，男子騎機車分多趟載物品到此處，但比對車號，車主與車籍地址不符，將加強巡邏，找這名當事人勸離。

社頭鄉公所指出，清潔隊已在男子家當前張貼公告，限期1周內搬走，如果屆時未改善，將依廢棄物清理法告發，也將派人把雜物搬到清潔隊資源回收場。