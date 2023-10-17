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長照機構遭控違法外包 中市府難認定違法

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中南屯一家長照機構疑以「加盟」名義，遊說居服員投入加盟金、簽訂「加盟合約」，涉嫌違反相關法規，影響加盟者權益，市議員吳佩芸（圖中）陪同舉行記者會。記者劉柏均／攝影
台中南屯一家長照機構疑以「加盟」名義，遊說居服員投入加盟金、簽訂「加盟合約」，涉嫌違反相關法規，影響加盟者權益，市議員吳佩芸（圖中）陪同舉行記者會。記者劉柏均／攝影

台中徐姓居服員指出，南屯一家長照機構以可負責自己區域長照業務為由，遊說居服員投入30萬加盟金，與其簽訂「加盟合約」，但實際卻是藉此拓展、分包業務，並騙取一筆加盟金；市議員吳佩芸表示，據辦法規定，長照機構不可將全部或部分服務、委託他人經營，但該業者已違法，受騙的年輕人向公家單位申訴，卻遭踢皮球，要求中市衛生局釐清事實，依法禁止。

衛生局說明，據公平交易委員表示，此案尚難確認有加盟關係，未違反公平交易法；另據衛福部表示，檢舉人與被檢舉人為僱用關係，尚難認定此案涉及違反長照機構設立許可及管理辦法規定。

陳姓業者澄清「沒有外包、只是勞資糾紛」，她單純想「共享分潤」給長照員，所以寫了「加盟合約」，也詢問過律師，合約不會依寫「加盟」就是「加盟」形式，要看合約本質；她也強調，他們有簽勞雇契約，若非「勞雇關係」，何須走到勞工局、勞保局。

徐姓居服員說，日前與位於南屯區的長照機構簽訂「加盟合約」，投入加盟金30萬元，以該機構名義，在龍井區招攬長照業務、居家服務；但事後發現，這類加盟方式違反長照法規，向市府衛生局、公平會、衛福部檢舉，卻遭踢皮球。

徐更提到，從居服員工薪資、勞健保都是加盟者出資，而機構申請到補助後，扣掉抽成、員工薪資、勞健保及已收到自付額後，剩下的錢才會再匯給加盟者，機構僅需出具名義，向中市衛生局申請長照服務補助，即可獲得25％抽成，成本責任都丟給加盟的受害者承擔。

另一名王姓居服員說，加盟後業績略有成績，但機構負責人卻開始找碴，甚至要求寫檢討書，更剝奪她開案的權限。

吳佩芸今陪同陳情人舉行記者會。吳說，這家長照機構，要求徐跟其他受害者，須自負區域內居服員成本，長照機構再用拆帳方式，將個案服務費，扣掉抽成、居服員薪資、勞健保費用後，把錢匯給這些名義上是加盟，但實際上負責該區域業務的人。

吳佩芸說，這家長照機構買空賣空，市府衛生局卻當作沒看到，任憑違法的長照機構將業務分包，再跟政府申請長照服務補助，賺抽成卻不負任何責任；當公平會說這不是加盟，但是有業務分包出去的狀況，是否違法，主管機關衛福部、中市衛生局，就該釐清事實查清楚，並依法禁止。

衛生局表示，已輔導該長照機構應遵循長照法等相關規定，妥善與陳情人溝通協調，必要時可透過調解委員會協助解決爭議；另為維護長照機構服務品質及工作人員權益，衛生局將不定期至該機構稽查，如有違規，將依法規辦理，確保機構符合規範。

台中南屯一家長照機構疑以「加盟」名義，遊說居服員投入30萬加盟金、簽訂「加盟合約」，涉嫌違反相關法規。圖／吳佩芸提供
台中南屯一家長照機構疑以「加盟」名義，遊說居服員投入30萬加盟金、簽訂「加盟合約」，涉嫌違反相關法規。圖／吳佩芸提供

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